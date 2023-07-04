Какие продукты нельзя хранить в холодильнике: обязательно соблюдайте эти правила
Источник:Это Львов
Трудно представить жизнь без холодильника, ведь он незаменимый помощник на кухне. Однако, не все продукты можно в нем хранить – какие мы сегодня расскажем.
Мы ежедневно храним множество разнообразных продуктов в холодильнике, чтобы они не портились. Оказывается, не все продукты можно хранить в холодильнике. Есть список тех, которые только ускоряют свою порчу в температуре 3 – 5 градусов.
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Все потому, что мы сами того не зная, ставим в холодильник еду, которая категорически не переносит холода. Вот несколько продуктов, которые следует оставить на столе или в амбаре.
Дыня и арбуз (целая)
В дыне есть антиоксиданты, а хранение ее в холоде ускоряет их сокращение после сбора урожая. Чтобы предотвратить распространение бактерий нарезанной дыни, достаточно просто ее охладить.
Базилик
Базилик нужно хранить в тени, а стебли погрузить в наполненный водой стакан. Сверху базилик рекомендуется накрыть пластиковым пакетом с застежкой, чтобы растение дышало и оставалось влажным.
Картофель
Низкие температуры в холодильнике превращают картофельный крахмал в сахар. Это приводит к песчаной текстуре, которая не будет очень смаковать после приготовления.
Храните ее при температуре 8 градусов в бумажном пакете в прохладном амбаре.
Помидоры
Холодный воздух изменяет химический состав помидоров, замедляя процессы, способствующие наличию свежего аромата.
Мед
Мед категорически нельзя хранить в холодильнике. При низкой температуре он кристаллизуется, а комнатная температура идеально подходит для его хранения.
Авокадо
Авокадо лучше хранить при комнатной температуре в бумажном пакете или без него.
Персики
Персики, сливы, нектарины и абрикосы лучше хранить при комнатной температуре, чтобы они могли созреть.
Огурцы
Огурцы нужно хранить в прохладном месте, но не в холодильнике, иначе они становятся водянистыми и быстро портятся.
Сладкий перец
В холодильнике перец теряет свои вкусовые свойства и перестает быть хрустящим.
Баклажаны
В холодильнике они теряют свои вкусовые свойства. Обратите внимание, что баклажаны имеют короткий срок хранения, поэтому не медлите с их приготовлением.