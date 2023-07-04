Ми щодня зберігаємо безліч різноманітних продуктів в холодильнику, аби вони не псувалися. Виявляється, не всі продукти можна зберігати в холодильнику. Є перелік тих, які тільки пришвидшують своє псування в температурі 3 – 5 градусів.

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Все через те, що ми самі того не знаючи, ставимо в холодильник їжу, яка категорично не переносить холоду. Ось кілька продуктів, які варто залишити на столі чи в коморі.

Диня та кавун (ціла)

В дині є антиоксиданти, а зберігання її в холоді пришвидшує їхнє скорочення, яке відбувається після збору врожаю. Щоб запобігти поширенню бактерій нарізаної дині достатньо просто її охолодити.

Базилік

Базилік потрібно зберігати в тіні, а стебла занурити в наповнену водою склянку. Зверху базилік рекомендується накрити пластиковим пакетом із застібкою, щоб рослина дихала і залишалася вологою.

Картопля

Низькі температури в холодильнику перетворюють картопляний крохмаль в цукор. Це призводить до піщаної текстури, яка не надто смакуватиме після приготування.

Зберігайте її при температурі 8 градусів в паперовому пакеті в прохолодній коморі.

Помідори

Холодне повітря змінює хімічний склад помідорів, сповільнюючи процеси, які сприяють наявності свіжого аромату.

Мед

Мед категорично не можна зберігати в холодильнику. При низькій температурі він кристалізується, а ось кімнатна температура ідеально підходить для його зберігання.

Авокадо

Авокадо найкраще зберігати при кімнатній температурі в паперовому пакеті чи без нього.

Персики

Персики, сливи, нектарини і абрикоси найкраще зберігати при кімнатній температурі, щоб вони могли дозріти.

Огірки

Огірки потрібно зберігати в прохолодному місці, але не в холодильнику, інакше, вони стають водянистими та швидко псуються.

Солодкий перець

У холодильнику перець втрачає свої смакові властивості і перестає бути хрустким.

Баклажани

В холодильнику вони втрачають свої смакові властивості. Зверніть увагу, що баклажани мають короткий термін зберігання, тому не зволікайте з їх приготуванням.