Наверное, поэтому он стал таким сильным: любимые блюда Александра Усика
Александр Усик будет иметь возможность объединить все чемпионские пояса. Ему удалось достичь колоссальных высот, и питание – один из секретов его успеха.
Украинский боксер Александр Усик оказался в шаге от того, чтобы оказаться на абсолютном олимпе мира бокса. Последнее препятствие – Тайсон Фьюри, который ранее побеждал Владимира Кличко. Как питается украинец, который стал звездой мира бокса – в материале Вкусно 24.
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Какие блюда любит боксер
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик любит сытные и вкусные блюда. Однако любимая еда, по словам спортсмена, мамина. Одно из любимых блюд – это блинчики, которые приготовила его мама. Фото с ней Александр опубликовал на своей странице в Facebook.
Мамины "блинчики". Нет ничего вкуснее,
– подписал фото боксер.
В других своих интервью спортсмен отметил, что любит макароны. Однако во время подготовки к соревнованиям он придерживается специальной диеты и сбалансированного питания.
Любимые блины Александра Усика
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 2 стакана молока;
– 1 стакан воды;
– 2 яйца;
– 2 стакана муки;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Все ингредиенты для блинов тщательно перемешайте и оставьте тесто на 30 минут для созревания.
- По истечении этого времени тесто должно иметь консистенцию достаточно густой сметаны.
- Разогрейте сковороду (желательно ту, которая предназначена для жарки блинов, с низкими краями).
- Тонко смажьте маслом – с помощью кисточки. Можно также натереть сковороду кусочком бекона, нанизанным на вилку. Вылейте блинное тесто на сковороду и распределите его, двигая сковороду круговыми движениями.
- Чем тоньше слой, тем лучше получаются блины.
- Обжарьте блины с обеих сторон до готовности.
- Подавайте с любимой начинкой.