Наверное, поэтому он стал таким сильным: любимые блюда Александра Усика

Александр Усик будет иметь возможность объединить все чемпионские пояса. Ему удалось достичь колоссальных высот, и питание – один из секретов его успеха.

Украинский боксер Александр Усик оказался в шаге от того, чтобы оказаться на абсолютном олимпе мира бокса. Последнее препятствие – Тайсон Фьюри, который ранее побеждал Владимира Кличко. Как питается украинец, который стал звездой мира бокса – в материале Вкусно 24.

Интересно Можно ли есть сырые шампиньоны: простой рецепт, с которым исчезнут все дискуссии

Какие блюда любит боксер

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик любит сытные и вкусные блюда. Однако любимая еда, по словам спортсмена, мамина. Одно из любимых блюд – это блинчики, которые приготовила его мама. Фото с ней Александр опубликовал на своей странице в Facebook.

Мамины "блинчики". Нет ничего вкуснее,

– подписал фото боксер.

Любимое блюдо Александра Усика / Фото из социальных сетей Александра Усика

В других своих интервью спортсмен отметил, что любит макароны. Однако во время подготовки к соревнованиям он придерживается специальной диеты и сбалансированного питания.

Любимые блины Александра Усика

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Простое и вкусное блюдо / Фото unsplash

– 2 стакана молока;– 1 стакан воды;– 2 яйца;– 2 стакана муки;– 2 столовые ложки растительного масла;– щепотка соли.

Приготовление:

Все ингредиенты для блинов тщательно перемешайте и оставьте тесто на 30 минут для созревания. По истечении этого времени тесто должно иметь консистенцию достаточно густой сметаны. Разогрейте сковороду (желательно ту, которая предназначена для жарки блинов, с низкими краями). Тонко смажьте маслом – с помощью кисточки. Можно также натереть сковороду кусочком бекона, нанизанным на вилку. Вылейте блинное тесто на сковороду и распределите его, двигая сковороду круговыми движениями. Чем тоньше слой, тем лучше получаются блины. Обжарьте блины с обеих сторон до готовности. Подавайте с любимой начинкой.