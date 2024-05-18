Український боксер Олександр Усик опинився за крок до того, аби опинитися на абсолютному олімпі світу боксу. Остання перешкода – Тайсон Ф'юрі, який раніше перемагав Володимира Кличка. Як харчується українець, який став зіркою світу боксу – у матеріалі Смачно 24.

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Які страви полюбляє боксер

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик полюбляє ситні та смачні страви. Проте улюблена їжа, за словами спортсмену, мамина. Одна із улюблених страв – це налисники, які приготувала його мама. Фото з неюОлександр опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Мамині "налисники". Немає нічого смачніше,

– підписав фото боксер.

Улюблена страва Олександра Усика / Фото з соціальних мереж Олександра Усика

В інших своїх інтерв'ю спортсмен зазначив, що полюбляє макарони. Проте під час підготовки до змагання він дотримується спеціальної дієти та збалансованого харчування.

Улюблені млинці Олександра Усика

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Проста та смачна страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 2 склянки молока;

– 1 стакан води;

– 2 яйця;

– 2 склянки борошна;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі.

Приготування:

Всі інгредієнти для млинців ретельно перемішайте та залиште тісто на 30 хвилин для дозрівання. Після закінчення цього часу тісто має мати консистенцію досить густої сметани. Розігрійте сковороду (бажано ту, яка призначена для смаження млинців, з низькими краями). Тонко змастіть олією – за допомогою пензлика. Можна також натерти сковороду шматочком бекону, нанизаним на вилку. Вилийте млинцеве тісто на сковороду і розподіліть його, рухаючи сковороду круговими рухами. Чим тонше шар, тим краще виходять млинці. Обсмажте млинці з обох сторін до готовності. Подавайте з улюбленою начинкою.

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