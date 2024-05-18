Український боксер Олександр Усик опинився за крок до того, аби опинитися на абсолютному олімпі світу боксу. Остання перешкода – Тайсон Ф'юрі, який раніше перемагав Володимира Кличка. Як харчується українець, який став зіркою світу боксу – у матеріалі Смачно 24.
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Які страви полюбляє боксер
Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі українець Олександр Усик полюбляє ситні та смачні страви. Проте улюблена їжа, за словами спортсмену, мамина. Одна із улюблених страв – це налисники, які приготувала його мама. Фото з неюОлександр опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Мамині "налисники". Немає нічого смачніше,
– підписав фото боксер.
Улюблена страва Олександра Усика / Фото з соціальних мереж Олександра Усика
В інших своїх інтерв'ю спортсмен зазначив, що полюбляє макарони. Проте під час підготовки до змагання він дотримується спеціальної дієти та збалансованого харчування.
Улюблені млинці Олександра Усика
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Проста та смачна страва / Фото unsplash
Приготування:
- Всі інгредієнти для млинців ретельно перемішайте та залиште тісто на 30 хвилин для дозрівання.
- Після закінчення цього часу тісто має мати консистенцію досить густої сметани.
- Розігрійте сковороду (бажано ту, яка призначена для смаження млинців, з низькими краями).
- Тонко змастіть олією – за допомогою пензлика. Можна також натерти сковороду шматочком бекону, нанизаним на вилку. Вилийте млинцеве тісто на сковороду і розподіліть його, рухаючи сковороду круговими рухами.
- Чим тонше шар, тим краще виходять млинці.
- Обсмажте млинці з обох сторін до готовності.
- Подавайте з улюбленою начинкою.