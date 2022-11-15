Когда заходит речь о приготовлении котлет, становится понятно, что главный параметр, на который все равняются – сочность. Действительно, засушенные котлеты могут стать настоящим ночным кошмаром для хозяек, но иногда они обращаются к разрушающим советам.

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Ошибки в погоне за сочными котлетами

В некоторых рецептах можно встретить совет, что для максимальной сочности котлет фарш должен быть жидким. На самом деле это ошибка, и слишком редкий фарш создаст много проблем.

Излишняя вода и отражение – враги котлет / Фото Cookery

Во-первых, котлеты потеряют много сока и будут плохо держать форму. Когда же вы опомнитесь и попытаетесь исправить ситуацию, то начнете добавлять много лишних ингредиентов, что наделает еще больше беды. Влажность фарша – важный фактор, но если переусердствовать, то блюдо будет очень далеким от идеала.

Также встречается еще один "лайфхак" – отбивать фарш. Такими действиями вы просто выбьете из него много воздуха и влаги, в результате чего он станет очень вязким и липким. С таким фаршем очень тяжело работать, не говоря уже о том, что о пышных котлетах придется забыть.