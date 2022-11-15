Коли заходить мова про приготування котлет, то стає зрозуміло, що головний параметр, на який усі рівняються – соковитість. Справді, засушені котлети можуть стати справжнім нічним кошмаром для господинь, але інколи вони звертаються до порад, які усе руйнують.

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Помилки у погоні за соковитими котлетами

У деяких рецептах можна натрапити на думку, що для максимальної соковитості котлет фарш повинен бути рідким. Насправді це помилка, й надто рідкий фарш створить багато проблем.

Зайва вода та відбивання – вороги котлет / Фото Cookery

По-перше, котлети втратять багато соку та погано триматимуть форму. Коли ж ви схаменетеся та спробуєте виправити ситуацію, то почнете додавати багато зайвих інгредієнтів, що наробить ще більше біди. Вологість фаршу – важливий фактор, але якщо перестаратися, то страва буде дуже далекою від ідеалу.

Також трапляється ще один "лайфхак" – відбивати фарш. Такими діями ви просто виб'єте з нього багато повітря та вологи, внаслідок чого він стане дуже в'язким та липким. З таким фаршем дуже важко працювати, не кажучи вже й про те, що про пишні котлети доведеться забути.