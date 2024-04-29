Пироги придадут празднованию особого настроения. Здесь вы найдете рецепты, которые подойдут для любого пасхального стола, независимо от кулинарных предпочтений и умений.
Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Рецепт киевского торта
- Время: 6 часов
- Порций: 4 – 6 (1 – 1,2 килограмма)
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму без дна диаметром 18 сантиметров для выпекания торта.
- Орехи измельчите в блендере до получения крупной крошки и смешайте с мукой.
- В отдельной миске взбейте белки до формирования мягкой пены.
- Постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать до получения устойчивой пены (около 12 минут).
- Аккуратно введите в белковую массу орехи с мукой.
- Разделите тесто на три равные порции. Выложите первую часть теста в форму, разровняйте и снимите форму. Повторите этот процесс для создания двух других коржей.
- Выпекайте коржи в духовке при 100 градусах в течение 3 – 4 часов, важно выпекать все одновременно, чтобы масса не осела. После выпекания дайте коржам остыть и обрежьте лишнее, сохраняя крошки для декорирования торта.
- Для крема смешайте в кастрюле желтки, обычный и ванильный сахар, добавьте воду и тщательно перемешайте.
- Добавьте какао, снова перемешайте до однородности.
- Поставьте на маленький огонь, добавьте шоколад и варите, помешивая, до первых признаков кипения.
- Снимите с огня и охладите под пищевой пленкой.
- Мягкое масло взбейте миксером, добавляя по ложке шоколадную массу.
- Разделите крем на две части и переложите в кондитерский мешок. Соберите торт, чередуя коржи с кремом.
- Остатки крема используйте для смазывания верха и боков торта.
- Выровняйте поверхность шпателем и украсьте крошками и орехами.
Яблочный пирог
- Время: 2 часа
- Порции: 8 – 10
Приготовление:
- Подготовьте форму для выпекания.
- Муку просейте, во избежание образования комочков, и смешайте ее с разрыхлителем.
- Сливочное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой. Добавьте к смеси желтки, сметану и сахар, замесите тесто. Отложите треть теста и положите ее в морозилку.
- Остальное тесто раскатайте в форме прямоугольника на слое пергаментной бумаги, а затем вместе с бумагой перенесите в жаропрочную форму.
- Посыпьте поверхность манкой.
- Яблоки очистите от кожуры и семян, затем натрите на крупной терке и засыпьте сахаром, оставьте на несколько минут, чтобы яблоки отпустили сок.
- Отожмите яблоки, чтобы удалить лишний сок.
- Переложите яблоки в глубокую миску, добавьте манку и хорошо перемешайте.
- Белки взбейте до мягких пиков, затем добавьте сахар и крахмал и взбейте до получения устойчивых пиков.
- Выложите яблочную массу на тесто, сверху положите белковую смесь. На белки натрите замороженное тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пирог в течение 50 – 60 минут.
- После выпекания накройте пляцок полотенцем и позвольте ему полностью остыть.
- Перед подачей посыпьте торт сахарной пудрой и нарежьте на порционные кусочки.
Приятного аппетита!