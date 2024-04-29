Пляцки додадуть святкуванню особливого настрою. Тут ви знайдете рецепти, які підійдуть для будь-якого великоднього столу, незалежно від кулінарних уподобань і вмінь.
Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом
Рецепт київського торта
- Час: 6 годин
- Порцій: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)
Приготування:
- Підготуйте круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів для випікання торта.
- Горіхи подрібніть в блендері до отримання крупної крихти та змішайте з борошном.
- В окремій мисці збийте білки до формування м'якої піни.
- Поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати до отримання стійкої піни (близько 12 хвилин).
- Акуратно введіть у білкову масу горіхи з борошном.
- Розділіть тісто на три рівні порції. Викладіть першу частину тіста у форму, розрівняйте і зніміть форму. Повторіть цей процес для створення двох інших коржів.
- Випікайте коржі в духовці при 100 градусах протягом 3 – 4 годин, важливо випікати всі одночасно, щоб маса не осіла. Після випікання дайте коржам охолонути і обріжте зайве, зберігаючи крихти для декорування торта.
- Для крему змішайте в каструлі жовтки, звичайний та ванільний цукор, додайте воду та ретельно перемішайте.
- Додайте какао, знову перемішайте до однорідності.
- Поставте на маленький вогонь, додайте шоколад і варіть, помішуючи, до перших ознак кипіння.
- Зніміть з вогню і охолодіть під харчовою плівкою.
- М'яке масло збийте міксером, додаючи по ложці шоколадну масу.
- Розділіть крем на дві частини і перекладіть у кондитерський мішок. Зберіть торт, чергуючи коржі з кремом.
- Залишки крему використовуйте для змазування верху і боків торта.
- Вирівняйте поверхню шпателем та прикрасьте крихтами та горіхами.
Яблучний пляцок
- Час: 2 години
- Порції: 8 – 10
Приготування:
- Підготуйте форму для випікання.
- Борошно просійте, щоб уникнути утворення грудочок, і змішайте його з розпушувачем.
- Вершкове масло натріть на грубій тертці та змішайте з борошном. Додайте до суміші жовтки, сметану та цукор, замісіть тісто. Відкладіть третину тіста і покладіть її в морозилку.
- Решту тіста розкачайте у формі прямокутника на шарі пергаментного паперу, а потім разом з папером перенесіть у жароміцну форму.
- Посипте поверхню манкою.
- Яблука очистіть від шкірки та насіння, потім натріть на грубій тертці і засипте цукром, залишіть на кілька хвилин, щоб яблука відпустили сік.
- Відіжміть яблука, щоб видалити зайвий сік.
- Перекладіть яблука в глибоку миску, додайте манку і добре перемішайте.
- Білки збийте до м'яких піків, потім додайте цукор та крохмаль і збийте до отримання стійких піків.
- Викладіть яблучну масу на тісто, зверху покладіть білкову суміш. На білки натріть заморожене тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте пляцок протягом 50 – 60 хвилин.
- Після випікання накрийте пляцок рушником і дозвольте йому повністю охолонути.
- Перед подачею посипте торт цукровою пудрою і наріжте на порційні шматочки.
Смачного!