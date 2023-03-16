Для приготовления идеального супа необходимо знать, какие травы прибавлять, чтобы получить от него максимум пользы и наслаждения. Соблюдение нескольких простых советов подарит вам просто фантастический результат.

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Почему следует добавлять в супы специи

Специи обладают многими полезными свойствами. Большинство трав обладают интенсивным ароматом, который сделает любой суп вкусным. Также нужно помнить о правильном времени добавления специй.

Вкусное блюдо / Фото unsplash

Лавровый лист

Эта специя обладает очень насыщенным ароматом, за что ее особенно ценят. Для каких блюд лучше использовать лавровый лист? Он хорошо сочетается с овощным супом, бульоном или борщом. Приправу следует добавлять в суп в конце варки (приблизительно за пять минут до выключения плиты).

Душистый перец

Эта специя характеризуется горьким и терпким вкусом. Лучше всего специя смакует, если ее добавить в огуречный, овощной суп или капустняк. Это универсальная приправа, которая подойдет практически к любому блюду. Добавлять ее следует в начале варки.

Специи решают все / Фото unsplash

Сушеный укроп

Трава с сильным ароматным запахом. Это универсальная приправа, подходящая для любых супов. Сушеный укроп добавляется в самом конце варки. Также ею можно посыпать готовый суп при подаче на стол.