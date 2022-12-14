Список, богатый сюрпризами: какие продукты лучше повторно не разогревать

Безумный ритм жизни заставляет нас ценить каждую минуту, так что приготовить много пищи вперед и просто греть ее в микроволновке – вполне дельный совет. Это действительно так, если знаешь, какие продукты сохраняют свои свойства при повторном разогреве.

Неправильно сохраненные или приготовленные продукты – это угроза для нашего здоровья, и вряд ли кому-то не хватает проблем, чтобы придать себе головную боль на ровном месте. Большинство из нас твердо убеждены, что при повторном нагреве или обжарке безопасным остается любое блюдо, но это совсем не так.

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Какие блюда не следует повторно разогревать

Для многих это станет открытием, но не самой лучшей идеей будет готовить с запасом картофель. Он не только теряет вкус и питательные вещества, но может быть не слишком полезным для нашего организма.

Картошку лучше съедать сразу / Фото Unsplash

Как бы мы не приготовили картошку – лучше всего будет сразу ее съесть. Если что-то осталось, то потребление этих остатков не стоит откладывать на следующий день.

Ни один праздник нельзя представить без яиц. Если вы что-нибудь готовите из этого продукта, то все яйца должны пойти в блюда. Вареные и жареные яйца нельзя нагревать из-за возможности развития опасных бактерий.

Также вредными при повторном разогреве могут стать лесные грибы. Они и так довольно тяжело усваиваются нашим организмом, а повторный разогрев только придаст им тяжести.

Что касается овощей, то повторно греть в микроволновке нельзя шпинат, свеклу, сельдерей и репу. Если их снова подогревать, то имеющиеся у них нитраты превратятся в нитриты – канцерогенные соединения.