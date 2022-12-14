Неправильно збережені або приготовані продукти – це загроза для нашого здоров'я, і навряд чи комусь бракує проблем, щоб додати собі головного болю на рівному місці. Більшість з нас твердо переконані, що при повторному нагріванні або обжарюванні безпечною залишається будь-яка страва, але це зовсім не так.

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Які страви не варто повторно розігрівати

Для багатьох це стане відкриттям, але не найкращою ідеєю буде готувати із запасом картоплю. Вона не лише втрачає смак та поживні речовини, а й може бути не надто корисною для нашого організму.

Картоплю краще з'їдати одразу / Фото Unsplash

У який би спосіб ми не приготували картоплю – найкраще буде одразу її з'їсти. Якщо щось таки залишилося, то споживання цих залишків не варто відкладати на другий день.

Жодне свято не можна уявити без яєць. Якщо ви щось готуєте з цього продукту, то усі яйця повинні піти у страви. Варені та смажені яйця не можна нагрівати через можливість розвитку небезпечних бактерій.

Також шкідливими при повторному розігріванні можуть стати лісові гриби. Вони й так доволі важко засвоюються нашим організмом, а повторне розігрівання лише додасть їм важкості.

Що стосується овочів, то повторно гріти у мікрохвильовці не можна шпинат, буряк, селеру та ріпу. Якщо їх знову підігрівати, то наявні в них нітрати перетворяться на нітрити – канцерогенні сполуки.