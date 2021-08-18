Каким должен быть украинский борщ: секреты приготовления блюда по рецепту наших предков

Кухня каждого народа мира – это лицо страны, ее визитная карточка. Это один из самых главных признаков государства, то, по чему его узнают во всем мире. Украшением украинской кухни является борщ. Рецептов этого блюда насчитывается немало – более 400, и каждый из них особенный и бесподобный.

Перед Днем Независимости Украины Вкусно 24 решил раскрыть интересные детали национального блюда. Какие необычные ингредиенты добавляли к борщу наши предки и как его готовили во времена Ивана Франко – узнавайте в материале.

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История, как возник украинский борщ

Часто можно встретить информацию, что слово "борщ" происходит от растения борщевик. Однако такая гипотеза не выяснена до конца украинскими историками и кулинарами. По древним украинским рецептам, борщ готовился на основе свекольного кваса, об этом свидетельствуют письменные памятки конца XVIII – начала XIX веков.

Первое упоминание о борще датируется 1584 годом. О нем в своем дневнике вспомнил немец Мартин Груневег из Гданьска, который долго жил во Львове и путешествовал по Украине. Путешествуя нашими землями, немец остановился на ночлег у реки Борщивка. Местные жители рассказали ему о любимом блюде. Они описывали борщ, как почти ежедневную еду, которой можно и наесться, и напиться, ведь блюдо является жидким по своему составу.

История борща – интересная и неповторимая / Фото Рixabay

Есть десятки других письменных доказательств, что борщ – важная составляющая украинского гастрономического наследия. В частности, в словаре украинского языка Бориса Гринченко от 1907 есть десяток слов, производных от слова "борщ". Среди них – различные названия борща: борщ, борщичок, борщище, борщиско, борщевать (есть борщ), борщивница (торговки борщом) и др.

Интересные ингредиенты

Добавление томатной пасты в борщ – это пережиток советского союза, ведь в древности к борщу добавляли свекольный квас. Первыми кислыми компонентами были кислое молоко, кислая капуста, сыворотка.

Когда в украинских реках водилось много рыбы, к борщу добавляли поджаренный или сухую рыбу. Ингредиентом была и рыба, которую подсушивали на соломе.

До того как на украинском столе появились помидоры, до национального блюда украинцы добавляли копченые сливы. Еще одним необычным компонентом к борщу был узвар, который готовили из яблок или груш.

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Старинный рецепт борща от Ольги Франко

В древних переписях находим информацию, что свеклу варили на квасе. В книге Ольги Франко "Практическая кухня" есть 2 рецепты старинной закваски для борща.

Рецепт борща (старинный)

1,5 часа

Украинская гордость / Фото Shutterstock

Ингредиенты

Свекольный квас:

2/3 трехлитровой банки воды;

600 граммов красной свеклы;

Квас из ржаной муки:

1 килограмм ржаной муки;

1 литр воды;

Борщ:

400 граммов курятины;

2 литра холодной воды

1 луковица;

несколько лавровых листьев;

несколько горошин душистого перца

100 граммов фасоли;

2 - 3 баклажана;

3 свекла,

2 - 3 сушеные грибы;

150 граммов свежей шинкованной капусты;

4 картофелины;

несколько ложек сметаны

пучок укропа.

Приготовление:

Квас из свеклы

Свеклу тщательно помыть, почистить и порезать на кубики. Трехлитровую банку или глиняный горшок заполнить красной свеклой, залить теплой водой. Оставить квас киснуть в темном месте на сутки. К квасу можно добавить несколько кусков черного хлеба, так свекла скорее прокиснет.

Свекольный квас – основа украинского борща / Фото Аутентичная Украины

Квас из ржаной муки

1 килограмм муки запарить кипятком, размешать и оставить на сутки в тепле. Когда квас станет прозрачным, его можно употреблять.

Борщ

Мясо залить 2 литрами воды, добавить лук, лавровый лист, перец и прокипятить на большом огне. Бульон процедить, мясо вынуть и дать ему остыть. Когда полностью остынет – порезать на куски и положить в кастрюлю. Отдельно сварить фасоль и баклажаны. Свеклу потушить на масле. Все ингредиенты соединить и дать им вместе провариться. Добавить по вкусу свекольного кваса, 2 – 3 сушеных гриба, свежую капусту и картофель. Доварить до готовности. Перед подачей на стол добавить в борщ сметану и укроп.

Борщ – это не просто блюдо, а богатая традиция нашего народа, эхо которой является частым гостем на кухне каждой украинской семьи. Каждый из нас может стать творцом частицы этой истории, которая передается из поколения в поколение.