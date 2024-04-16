Ученые обнаружили, что использование глиняных сосудов для ферментации вина, как это делают сейчас, помогает создавать напитки, которые могут конкурировать с изысканными винами современности.

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Римские виноделы постоянно применяли эти сосуды, известные как долии. Однако их роль в создании высококачественных напитков ранее оставалась незамеченной.

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Исследование сравнило римские долии с грузинскими квеври – аналогичными сосудами, которые сейчас используют виноделы. Анализ показал, что оба процесса виноделия дали схожий результат – ароматный напиток с оригинальным вкусом.

Отличие глиняных сосудов от металлических или бетонных, которые используют в современном виноделии, заключается в их пористой структуре, пропускающей воздух, что хорошо влияет на ферментацию.



Такое вино пили бы и сейчас / Фото unsplash

Кроме этого, как отмечают ученые, эти сосуды способствовали появлению особых флоровых дрожжей, которые также регулировали попадание воздуха в сусло.

Эти исследования открыли новую главу в истории виноделия и подчеркнули ценность сравнения древних и современных методов производства вина. Подобные открытия могут вдохновить современных виноделов начать использовать старинные методы для создания уникальных и высококачественных напитков, сохраняя при этом дух традиции и культуры виноделия.