Вчені виявили, що використання глиняних посудин для ферментації вина, як це роблять зараз, допомагає створювати напої, що можуть конкурувати з вишуканими винами сучасності.

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Римські винороби постійно застосовували ці посудини, відомі як долії. Проте їхня роль у створенні високоякісних напоїв раніше залишалася непоміченою.

Яким було на смак вино Стародавнього Риму

Дослідження порівняло римські долії з грузинськими квеврі – аналогічними посудинами, які зараз використовують винороби. Аналіз показав, що обидва процеси виноробства дали схожий результат – ароматний напій з оригінальним смаком.

Відмінність глиняних посудин від металевих або бетонних, які використовують у сучасному виноробстві, полягає в їхній пористій структурі, що пропускає повітря, яке добре впливає на ферментацію.



Таке вино пили б і зараз / Фото unsplash

Окрім цього, як зазначають учені, ці посудини сприяли появі особливих флорових дріжджів, які також регулювали потрапляння повітря в сусло.

Ці дослідження відкрили нову главу в історії виноробства і підкреслили цінність порівняння стародавніх і сучасних методів виробництва вина. Подібні відкриття можуть надихнути сучасних виноробів почати використовувати старовинні методи для створення унікальних і високоякісних напоїв, зберігаючи водночас дух традиції та культури виноробства.