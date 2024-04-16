Вам бы понравилось: ученые выяснили, какими на вкус были вина Древнего Рима

Еще раньше исследователи считали, что вино, которое употребляли древние римляне, современный человек не пил бы. Однако новые открытия поставили под сомнение это утверждение.

Ученые обнаружили, что использование глиняных сосудов для ферментации вина, как это делают сейчас, помогает создавать напитки, которые могут конкурировать с изысканными винами современности.

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Римские виноделы постоянно применяли эти сосуды, известные как долии. Однако их роль в создании высококачественных напитков ранее оставалась незамеченной.

Каким было на вкус вино Древнего Рима

Исследование сравнило римские долии с грузинскими квеври – аналогичными сосудами, которые сейчас используют виноделы. Анализ показал, что оба процесса виноделия дали схожий результат – ароматный напиток с оригинальным вкусом.

Отличие глиняных сосудов от металлических или бетонных, которые используют в современном виноделии, заключается в их пористой структуре, пропускающей воздух, что хорошо влияет на ферментацию.



Такое вино пили бы и сейчас / Фото unsplash

Кроме этого, как отмечают ученые, эти сосуды способствовали появлению особых флоровых дрожжей, которые также регулировали попадание воздуха в сусло.

Эти исследования открыли новую главу в истории виноделия и подчеркнули ценность сравнения древних и современных методов производства вина. Подобные открытия могут вдохновить современных виноделов начать использовать старинные методы для создания уникальных и высококачественных напитков, сохраняя при этом дух традиции и культуры виноделия.