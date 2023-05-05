Любимое блюдо Меган Маркл – рецепт запеченного батата с кленовой глазурью

Несмотря на благородство и титулы, Меган Маркл любит простую и вкусную пищу. Об одном из таких блюд мы сегодня и поговорим.

В Украине батат не очень популярный овощ, хотя его все чаще можно приобрести в крупных супермаркетах или рынке. А вот в королевской семье сладкий картофель очень ценится, в частности он любим у Меган Маркл.

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Чтобы и вы могли приготовить еду как с королевского стола, мы подобрали рецепт любимого блюда Меган Маркл – запеченного батата в кленовой глазури.

Рецепт батата в кленовой глазури

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 2 средних батата;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– сок половины лимона;

– 1 столовая ложка кленового сиропа;

– половина чайной ложки каенского перца;

– горсть тыквенных семян;

– соль.

Приготовление:

Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.

Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью.



Запеченный батат / Фото NYT

Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.

Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут.

Приятного аппетита!