Любимое блюдо Меган Маркл – рецепт запеченного батата с кленовой глазурью

5 мая 2023, 15:15
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Источник:

Лейди точка

Несмотря на благородство и титулы, Меган Маркл любит простую и вкусную пищу. Об одном из таких блюд мы сегодня и поговорим.

В Украине батат не очень популярный овощ, хотя его все чаще можно приобрести в крупных супермаркетах или рынке. А вот в королевской семье сладкий картофель очень ценится, в частности он любим у Меган Маркл.

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Чтобы и вы могли приготовить еду как с королевского стола, мы подобрали рецепт любимого блюда Меган Маркл – запеченного батата в кленовой глазури.

Рецепт батата в кленовой глазури

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.
  • Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью.


Запеченный батат / Фото NYT

  • Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.
  • Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак