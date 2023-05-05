Любимое блюдо Меган Маркл – рецепт запеченного батата с кленовой глазурью
5 мая 2023, 15:15Читати новину українською
Источник:Лейди точка
Несмотря на благородство и титулы, Меган Маркл любит простую и вкусную пищу. Об одном из таких блюд мы сегодня и поговорим.
В Украине батат не очень популярный овощ, хотя его все чаще можно приобрести в крупных супермаркетах или рынке. А вот в королевской семье сладкий картофель очень ценится, в частности он любим у Меган Маркл.
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Чтобы и вы могли приготовить еду как с королевского стола, мы подобрали рецепт любимого блюда Меган Маркл – запеченного батата в кленовой глазури.
Рецепт батата в кленовой глазури
- Время: 35 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Нарезаем картофель кусочками и смазываем смесью растительного масла, лимонного и кленового сока.
- Перемешиваем, затем посыпаем острым каенским перцем и солью.
- Выкладываем на застеленный пергаментом противень и выпекаем 15 минут при температуре 220 градусов.
- Перемешиваем сладкий картофель, добавляем тыквенные семена и возвращаем в духовку еще на 15 минут.
Приятного аппетита!