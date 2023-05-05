В Україні батат не надто популярний овоч, хоча його все частіше можна придбати у великих супермаркетах чи на ринку. А от в королівській сім'ї солодка картопля дуже цінується, зокрема вона улюблена у Меган Маркл.
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Аби й ви могли приготувати наїдки наче з королівського столу, ми дібрали рецепт улюбленої страви Меган Маркл – запеченого батату в кленовій глазурі.
Рецепт батату в кленовій глазурі
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Нарізаємо картоплю шматочками та змащуємо сумішшю олії, лимонного і кленового соку.
- Перемішуємо, потім посипаємо гострим каєнським перцем і сіллю.
Запечений батат / Фото NYT
- Викладаємо на застелене пергаментом деко і випікаємо 15 хвилин при температурі 220 градусів.
- Перемішуємо солодку картоплю, додаємо гарбузового насіння і повертаємо в духовку ще на 15 хвилин.
Смачного!