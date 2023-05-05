В Україні батат не надто популярний овоч, хоча його все частіше можна придбати у великих супермаркетах чи на ринку. А от в королівській сім'ї солодка картопля дуже цінується, зокрема вона улюблена у Меган Маркл.

Читайте також Як організувати ідеальний пікнік: рецепти з курятини на будь-який смак

Аби й ви могли приготувати наїдки наче з королівського столу, ми дібрали рецепт улюбленої страви Меган Маркл – запеченого батату в кленовій глазурі.

Рецепт батату в кленовій глазурі

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Нарізаємо картоплю шматочками та змащуємо сумішшю олії, лимонного і кленового соку.
  • Перемішуємо, потім посипаємо гострим каєнським перцем і сіллю.


Запечений батат / Фото NYT

  • Викладаємо на застелене пергаментом деко і випікаємо 15 хвилин при температурі 220 градусів.
  • Перемішуємо солодку картоплю, додаємо гарбузового насіння і повертаємо в духовку ще на 15 хвилин.

Смачного!