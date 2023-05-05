В Україні батат не надто популярний овоч, хоча його все частіше можна придбати у великих супермаркетах чи на ринку. А от в королівській сім'ї солодка картопля дуже цінується, зокрема вона улюблена у Меган Маркл.

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Аби й ви могли приготувати наїдки наче з королівського столу, ми дібрали рецепт улюбленої страви Меган Маркл – запеченого батату в кленовій глазурі.

Рецепт батату в кленовій глазурі

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 середніх батати;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сік половини лимона;

– 1 столова ложка кленового сиропу;

– половина чайної ложки каєнського перцю;

– жменя гарбузового насіння;

– сіль.

Приготування:

Нарізаємо картоплю шматочками та змащуємо сумішшю олії, лимонного і кленового соку.

Перемішуємо, потім посипаємо гострим каєнським перцем і сіллю.



Запечений батат / Фото NYT

Викладаємо на застелене пергаментом деко і випікаємо 15 хвилин при температурі 220 градусів.

Перемішуємо солодку картоплю, додаємо гарбузового насіння і повертаємо в духовку ще на 15 хвилин.

Смачного!