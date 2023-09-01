Борщ с карасями – неординарная версия уже такого любимого блюда. Мягкое, сочное мясо карася, совмещенное с ароматными овощами, делает этот борщ очень вкусным и питательным. А еще это любимое блюдо Кобзаря, потому его точно следует приготовить.

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Рецепт борща с карасями

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  • Очистите рыбу от чешуи и внутренностей.
  • Промойте под проточной водой и протрите. Для этого рецепта было использовано 6 малых карасиков.
  • Подсолите рыбу с обеих сторон и обваляйте в муке.
  • Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарьте карасиков с обеих сторон до золотистой корочки.
  • Затем переложите их на бумажные полотенца.
  • Очистите 1 большую свеклу, 1 средний лук, 4 средних картофелины и 1 среднюю морковку. Порежьте лук кубиками, а свеклу и морковку натрите на терке.
  • Поджарьте лук в мягкой сковороде до мягкости.
  • Добавьте натертую морковь и свеклу, влейте томатный сок и тушите несколько минут. Добавьте 150 миллилитров воды, доведите до кипения и тушите на слабом огне 10 минут.
  • Пока готовятся овощи, нарежьте картофель небольшими кубиками, добавьте его в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варить на среднем огне с добавлением небольшого количества соли в течение 20 минут.
  • Насечь 200 грамм свежей капусты, добавить в кастрюлю и готовить еще 10 минут.
  • После этого добавьте в кастрюлю поджаренные овощи, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу.
  • Прокипятить на слабом огне в течение 5 минут.
  • Добавьте в борщ жареную рыбу и готовьте все вместе в течение нескольких минут. Подают борщ вместе с карасями.