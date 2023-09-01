Борщ с карасями – неординарная версия уже такого любимого блюда. Мягкое, сочное мясо карася, совмещенное с ароматными овощами, делает этот борщ очень вкусным и питательным. А еще это любимое блюдо Кобзаря, потому его точно следует приготовить.
Не пропустите Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать
Рецепт борща с карасями
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Очистите рыбу от чешуи и внутренностей.
- Промойте под проточной водой и протрите. Для этого рецепта было использовано 6 малых карасиков.
- Подсолите рыбу с обеих сторон и обваляйте в муке.
- Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарьте карасиков с обеих сторон до золотистой корочки.
- Затем переложите их на бумажные полотенца.
- Очистите 1 большую свеклу, 1 средний лук, 4 средних картофелины и 1 среднюю морковку. Порежьте лук кубиками, а свеклу и морковку натрите на терке.
- Поджарьте лук в мягкой сковороде до мягкости.
- Добавьте натертую морковь и свеклу, влейте томатный сок и тушите несколько минут. Добавьте 150 миллилитров воды, доведите до кипения и тушите на слабом огне 10 минут.
- Пока готовятся овощи, нарежьте картофель небольшими кубиками, добавьте его в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варить на среднем огне с добавлением небольшого количества соли в течение 20 минут.
- Насечь 200 грамм свежей капусты, добавить в кастрюлю и готовить еще 10 минут.
- После этого добавьте в кастрюлю поджаренные овощи, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу.
- Прокипятить на слабом огне в течение 5 минут.
- Добавьте в борщ жареную рыбу и готовьте все вместе в течение нескольких минут. Подают борщ вместе с карасями.