Борщ з карасями – неординарна версія вже такої улюбленої страви. М'яке, соковите м'ясо карася, поєднане з ароматними овочами, робить цей борщ надзвичайно смачним та поживним. А ще це улюблена страва Кобзаря, тому її точно слід приготувати.

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Рецепт борщу з карасями

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 літри води (+150 мілілітрів для овочів);

– 6 невеликих карасів;

– 1 великий буряк;

– 1 середня цибуля;

– 4 середні картоплини;

– 1 середня морква;

– 200 мілілітрів домашнього томатного соку;

– 200 грамів свіжої капусти;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– 2 лаврових листи;

– 3 горошини духмяного перцю;

– 1 столова ложка борошна;

– 3 столові ложки соняшникової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистіть рибу від луски та нутрощів.

Промийте під проточною водою і витріть. Для цього рецепту було використано 6 малих карасиків.

Підсоліть рибину з обох сторін і обваляйте в борошні.

Розігрійте сковорідку з 2 столовими ложками олії та обсмажте карасиків з обох сторін до золотистої скоринки.

Потім перекладіть їх на паперові рушники.

Очистіть 1 великий буряк, 1 середню цибулю, 4 середні картоплини і 1 середню морквину. Поріжте цибулю кубиками, а буряк і морквину натріть на тертці.

Підсмажте цибулю у глибокій сковорідці до м'якості.

Додайте натерту моркву і буряк, влийте томатний сік і тушкуйте кілька хвилин. Додайте 150 мілілітрів води, доведіть до кипіння і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.

Поки готуються овочі, наріжте картоплю невеликими кубиками, додайте її до каструлі та залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з додаванням невеликої кількості солі протягом 20 хвилин.

Насічіть 200 грамів свіжої капусти, додайте у каструлю та готуйте ще 10 хвилин.

Після цього додайте до каструлі підсмажені овочі, 2 лаврових листки, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку.

Прокип'ятіть на слабкому вогні протягом 5 хвилин.

Додайте до борщу смажену рибу та готуйте все разом протягом декількох хвилин. Подають борщ разом з карасями.

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