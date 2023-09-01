Борщ з карасями – неординарна версія вже такої улюбленої страви. М'яке, соковите м'ясо карася, поєднане з ароматними овочами, робить цей борщ надзвичайно смачним та поживним. А ще це улюблена страва Кобзаря, тому її точно слід приготувати.

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Рецепт борщу з карасями

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  • Очистіть рибу від луски та нутрощів.
  • Промийте під проточною водою і витріть. Для цього рецепту було використано 6 малих карасиків.
  • Підсоліть рибину з обох сторін і обваляйте в борошні.
  • Розігрійте сковорідку з 2 столовими ложками олії та обсмажте карасиків з обох сторін до золотистої скоринки.
  • Потім перекладіть їх на паперові рушники.
  • Очистіть 1 великий буряк, 1 середню цибулю, 4 середні картоплини і 1 середню морквину. Поріжте цибулю кубиками, а буряк і морквину натріть на тертці.
  • Підсмажте цибулю у глибокій сковорідці до м'якості.
  • Додайте натерту моркву і буряк, влийте томатний сік і тушкуйте кілька хвилин. Додайте 150 мілілітрів води, доведіть до кипіння і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.
  • Поки готуються овочі, наріжте картоплю невеликими кубиками, додайте її до каструлі та залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з додаванням невеликої кількості солі протягом 20 хвилин.
  • Насічіть 200 грамів свіжої капусти, додайте у каструлю та готуйте ще 10 хвилин.
  • Після цього додайте до каструлі підсмажені овочі, 2 лаврових листки, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку.
  • Прокип'ятіть на слабкому вогні протягом 5 хвилин.
  • Додайте до борщу смажену рибу та готуйте все разом протягом декількох хвилин. Подають борщ разом з карасями.