Как приготовить борщ с карасями: это было любимое блюдо Шевченко

Кулинарные шедевры всегда отражают вкус и характер культуры. Украина известна своей разнообразной кухней и даже рецепт знаменитого борща имеет несколько вариаций.

Борщ с карасями – неординарная версия уже такого любимого блюда. Мягкое, сочное мясо карася, совмещенное с ароматными овощами, делает этот борщ очень вкусным и питательным. А еще это любимое блюдо Кобзаря, потому его точно следует приготовить.

Не пропустите Интересные факты о сосисках и оригинальные блюда с ними, которые стоит попробовать

Рецепт борща с карасями

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты

2 литра воды (+150 миллилитров для овощей);

– 6 небольших карасей;

– 1 большая свекла;

– 1 средний лук;

– 4 средних картофелины;

– 1 средняя морковь;

– 200 миллилитров домашнего томатного сока;

– 200 граммов свежей капусты;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– 2 лавровых листа;

– 3 горошины душистого перца;

– 1 столовая ложка муки;

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите рыбу от чешуи и внутренностей.

Промойте под проточной водой и протрите. Для этого рецепта было использовано 6 малых карасиков.

Подсолите рыбу с обеих сторон и обваляйте в муке.

Разогрейте сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарьте карасиков с обеих сторон до золотистой корочки.

Затем переложите их на бумажные полотенца.

Очистите 1 большую свеклу, 1 средний лук, 4 средних картофелины и 1 среднюю морковку. Порежьте лук кубиками, а свеклу и морковку натрите на терке.

Поджарьте лук в мягкой сковороде до мягкости.

Добавьте натертую морковь и свеклу, влейте томатный сок и тушите несколько минут. Добавьте 150 миллилитров воды, доведите до кипения и тушите на слабом огне 10 минут.

Пока готовятся овощи, нарежьте картофель небольшими кубиками, добавьте его в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варить на среднем огне с добавлением небольшого количества соли в течение 20 минут.

Насечь 200 грамм свежей капусты, добавить в кастрюлю и готовить еще 10 минут.

После этого добавьте в кастрюлю поджаренные овощи, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу.

Прокипятить на слабом огне в течение 5 минут.

Добавьте в борщ жареную рыбу и готовьте все вместе в течение нескольких минут. Подают борщ вместе с карасями.