Любимое блюдо Зеленского: как приготовить стейк в тандыре на Новый год

31 декабря 2023, 20:26
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Президент Владимир Зеленский, как большинство мужчин, любит жареное мясо. Особенно он предпочитает стейки, приготовленные в тандыре.

Тандыр – это восточная керамическая печь в форме большого кувшина. Ее изготовляют только из экологически чистой глины, сообщает 24 Канал.

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О своей любви к стейкам в тандыре глава государства рассказывал еще раньше.

Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса,
– отмечал Зеленский.

Новый год – отличный повод приготовить любимое блюдо президента. А с рецептом мы поможем.

Рецепт мяса в тандыре

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 800 граммов говядины;
– соль по вкусу;
– копченая паприка;
– черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Говядину нарежьте на порционные куски толщиной 2 – 2,5 сантиметра.
  2. Высушите мясо салфеткой, после чего натрите специями.
  3. Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда стейки.
  4. Когда пройдет 8-10 минут, переверните их и готовьте еще 10 минут.
  5. Достаньте мясо из тандыра и дайте ему отдохнуть под крышкой минимум 15 минут.
  6. Подавайте горячим с любимыми овощами и соусом.
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Автор: Ольга Котів