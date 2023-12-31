Любимое блюдо Зеленского: как приготовить стейк в тандыре на Новый год

Президент Владимир Зеленский, как большинство мужчин, любит жареное мясо. Особенно он предпочитает стейки, приготовленные в тандыре.

Тандыр – это восточная керамическая печь в форме большого кувшина. Ее изготовляют только из экологически чистой глины, сообщает 24 Канал.

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О своей любви к стейкам в тандыре глава государства рассказывал еще раньше.

Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса,

– отмечал Зеленский.

Новый год – отличный повод приготовить любимое блюдо президента. А с рецептом мы поможем.

Рецепт мяса в тандыре

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

– 800 граммов говядины;– соль по вкусу;– копченая паприка;– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарежьте на порционные куски толщиной 2 – 2,5 сантиметра. Высушите мясо салфеткой, после чего натрите специями. Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда стейки. Когда пройдет 8-10 минут, переверните их и готовьте еще 10 минут. Достаньте мясо из тандыра и дайте ему отдохнуть под крышкой минимум 15 минут. Подавайте горячим с любимыми овощами и соусом.