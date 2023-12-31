Тандыр – это восточная керамическая печь в форме большого кувшина. Ее изготовляют только из экологически чистой глины, сообщает 24 Канал.
Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой
О своей любви к стейкам в тандыре глава государства рассказывал еще раньше.
Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю. Обожаю вкус полностью прожаренного, не сухого толстого куска мяса,
– отмечал Зеленский.
Новый год – отличный повод приготовить любимое блюдо президента. А с рецептом мы поможем.
Рецепт мяса в тандыре
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Говядину нарежьте на порционные куски толщиной 2 – 2,5 сантиметра.
- Высушите мясо салфеткой, после чего натрите специями.
- Тандыр разогрейте до 80 градусов и поместите туда стейки.
- Когда пройдет 8-10 минут, переверните их и готовьте еще 10 минут.
- Достаньте мясо из тандыра и дайте ему отдохнуть под крышкой минимум 15 минут.
- Подавайте горячим с любимыми овощами и соусом.