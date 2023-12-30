Этот салат будет иметь отличный вкус и самостоятельно. Однако его также можно использовать как начинку для тарталеток.

Вместо сметаны вы можете использовать майонез. Выбирайте соус по собственному вкусу.

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Салат с яйцом, сыром и куркумой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Новый год по-президентски: простой рецепт вкусного салата от Елены Зеленской
Из яиц может получиться отличный салат / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Отварите два куриных яйца до полной готовности. Для этого понадобится ориентировочно 10 минут.
  2. Затем залейте их холодной водой, почистьте и нарежьте большими кубиками.
  3. Натрите на большой терке сыр. Вместе с куркумой и солью добавьте его к порезанным яйцам.
  4. Заправьте салат сметаной и сразу же подавайте к столу.