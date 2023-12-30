Новый год по-президентски: простой рецепт вкусного салата от Елены Зеленской

Этот салат будет иметь отличный вкус и самостоятельно. Однако его также можно использовать как начинку для тарталеток.
Вместо сметаны вы можете использовать майонез. Выбирайте соус по собственному вкусу.
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Салат с яйцом, сыром и куркумой
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Из яиц может получиться отличный салат / Фото unsplash
Приготовление:
- Отварите два куриных яйца до полной готовности. Для этого понадобится ориентировочно 10 минут.
- Затем залейте их холодной водой, почистьте и нарежьте большими кубиками.
- Натрите на большой терке сыр. Вместе с куркумой и солью добавьте его к порезанным яйцам.
- Заправьте салат сметаной и сразу же подавайте к столу.