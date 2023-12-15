Приготовление этого блюда на дому не только позволяет вам наслаждаться непревзойденным вкусом, но и сэкономит средства. Следует взять на вооружение несколько секретов – и результат будет непревзойденным.
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Какое мясо выбрать для лучшего результата
Оптимальным выбором для ветчины является свиной окорок – это отруб из тазобедренной или плечевой части свиной полутуши. Это умеренно жесткий кусок свинины с некоторым количеством соединительной ткани.
Окорок продается с костью и без, с прослойкой жира и без него. Кулинар Евгений Клопотенко советует выбирать "яблочко" — нежнейшую часть свиного окорока.
Попытайтесь выбрать мясо с умеренной жирностью. Слишком жирная ветчина может быть тяжелой, а слишком худая – менее сочной. Мясо должно иметь натуральный розовый цвет.
Рецепт домашней ветчины
Время: 2,5 часа
- Порций: 4
Такой вкуснятина точно понравится гостям / Фото unsplash
Приготовление:
- Приготовьте воду с солью, в которой будет вымачиваться ветчина на 2 дня: охладите кипяченую воду в большей кастрюле и добавьте много соли (примерно 2 – 3 столовых ложки).
- Добавьте чеснок, лавровый лист, зерна душистого перца и саму ветчину.
- Отставьте в очень холодное место, например, в холодильник. За 2 дня выдержки в рассоле ветчину нужно некоторое время помять рукой, чтобы впиталась соль.
- Сделать это нужно всего 4 раза.
- Обсушите ветчину полотенцем, немного посолите и поперчите.
- Положите в форму для запекания и поставьте в предварительно разогретую до 190℃ духовку и запекайте без крышки 1 час на каждый килограмм ветчины, то есть в нашем случае 1,2 часа.
- Следите, чтобы ветчина не подгорела сверху – температуру запекания следует регулировать. В конце переместите ветчину на более высокий уровень, чтобы она хорошо подрумянилась.