Тарас Шевченко в своей автобиографии отмечал, что больше всего любил одесский борщ с карасями. В рецепте блюда нет ничего сложного, а его вкус способен покорить каждого украинца.
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Рецепт борща с карасями, который любил Шевченко
Время: 1 час 10 минут
Порций: 6
Приготовление:
- Рыбу чистим, моем и обсушиваем. Солим с обеих сторон и панируем в муке.
- Разогреваем сковороду и жарим карасей до румяной корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
- Чистим овощи. Лук нарезаем кубиками, морковь и свеклу натираем.
- Лук жарим до мягкости, добавляем морковь, свеклу и томатный сок. Тушим несколько минут.
- Добавим 150 миллилитров воды, доводим до кипения и тушим 10 минут на медленном огне.
- Картофель нарезаем кубиками. Выкладываем в кастрюлю и заливаем 2 литрами воды. Солим и варим на среднем огне 20 минут.
- Добавляем в кастрюлю нашинкованную капусту и варим еще 10 минут.
- Добавляем овощи из сковороды, лавровый лист, душистый перец, солим и перчим. Варим на медленном огне еще 5 минут.
- Добавляем карасей и варим борщ еще несколько минут.
Приятного аппетита!