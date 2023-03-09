Тарас Шевченко в своей автобиографии отмечал, что больше всего любил одесский борщ с карасями. В рецепте блюда нет ничего сложного, а его вкус способен покорить каждого украинца.

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Рецепт борща с карасями, который любил Шевченко

Время: 1 час 10 минут

Порций: 6

Приготовление:

  • Рыбу чистим, моем и обсушиваем. Солим с обеих сторон и панируем в муке.
  • Разогреваем сковороду и жарим карасей до румяной корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.
  • Чистим овощи. Лук нарезаем кубиками, морковь и свеклу натираем.
  • Лук жарим до мягкости, добавляем морковь, свеклу и томатный сок. Тушим несколько минут.
  • Добавим 150 миллилитров воды, доводим до кипения и тушим 10 минут на медленном огне.
  • Картофель нарезаем кубиками. Выкладываем в кастрюлю и заливаем 2 литрами воды. Солим и варим на среднем огне 20 минут.
  • Добавляем в кастрюлю нашинкованную капусту и варим еще 10 минут.
  • Добавляем овощи из сковороды, лавровый лист, душистый перец, солим и перчим. Варим на медленном огне еще 5 минут.
  • Добавляем карасей и варим борщ еще несколько минут.

Приятного аппетита!