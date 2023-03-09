Тарас Шевченко у своїй автобіографії зазначав, що найбільше полюбляв одеський борщ з карасями. У рецепті страви немає нічого складного, а її смак здатен підкорити кожного українця.

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Рецепт борщу з карасями, який любив Шевченко

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 6

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Приготування:

  • Рибу чистимо, миємо та обсушуємо. Солимо з обох боків та паніруємо у борошні.
  • Розігріваємо пательню та смажимо карасів до рум'яної скоринки. Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.
  • Чистимо овочі. Цибулю нарізаємо кубиками, моркву та буряк натираємо.
  • Цибулю смажимо до м'якості, додаємо моркву, буряк та томатний сік. Тушкуємо кілька хвилин.
  • Додамо 150 мілілітрів води, доводимо до кипіння та тушкуємо 10 хвилин на повільному вогні.
  • Картоплю нарізаємо кубиками. Викладаємо у каструлю та заливаємо 2 літрами води. Солимо і варимо на середньому вогні 20 хвилин.
  • Додаємо у каструлю нашатковану капусту та варимо ще 10 хвилин.
  • Додаємо овочі з пательні, лавровий лист, духмяний перець, солимо та перчимо. Варимо на повільному вогні ще 5 хвилин.
  • Додаємо карасів та варимо борщ ще кілька хвилин.

Смачного!