Тарас Шевченко у своїй автобіографії зазначав, що найбільше полюбляв одеський борщ з карасями. У рецепті страви немає нічого складного, а її смак здатен підкорити кожного українця.

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Рецепт борщу з карасями, який любив Шевченко

Час: 1 година 10 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти: – вода – 2 літри + 150 мілілітрів для овочів;

– карасі – 6 штук;

– буряк – 1;

– цибуля – 1;

– картопля – 4;

– морква – 1;

– домашній томатний сік – 200 мілілітрів;

– свіжа капуста – 200 грамів;

– соняшникова олія – столова ложка;

– лавровий лист – 2;

– духмяний перець – 3 горошини;

– борошно – столова ложка;

– соняшникова олія – 3 столові ложки;

– сіль та перець до смаку.

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Приготування:

Рибу чистимо, миємо та обсушуємо. Солимо з обох боків та паніруємо у борошні.

Розігріваємо пательню та смажимо карасів до рум'яної скоринки. Викладаємо на паперові рушники, щоб позбутися зайвої олії.

Чистимо овочі. Цибулю нарізаємо кубиками, моркву та буряк натираємо.

Цибулю смажимо до м'якості, додаємо моркву, буряк та томатний сік. Тушкуємо кілька хвилин.

Додамо 150 мілілітрів води, доводимо до кипіння та тушкуємо 10 хвилин на повільному вогні.

Картоплю нарізаємо кубиками. Викладаємо у каструлю та заливаємо 2 літрами води. Солимо і варимо на середньому вогні 20 хвилин.

Додаємо у каструлю нашатковану капусту та варимо ще 10 хвилин.

Додаємо овочі з пательні, лавровий лист, духмяний перець, солимо та перчимо. Варимо на повільному вогні ще 5 хвилин.

Додаємо карасів та варимо борщ ще кілька хвилин.

Смачного!