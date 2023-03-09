Этот борщ обожал Кобзарь: рецепт культового блюда от Клопотенко

Борщ – неотделимая часть украинской культуры. В День рождения Шевченко стоит попробовать приготовить вариацию блюда, которое так любил наш великий поэт.

Тарас Шевченко в своей автобиографии отмечал, что больше всего любил одесский борщ с карасями. В рецепте блюда нет ничего сложного, а его вкус способен покорить каждого украинца.

Читайте также Создаем весеннее настроение дома: три салата из курицы на скорую руку

Рецепт борща с карасями, который любил Шевченко

Время: 1 час 10 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– вода – 2 литра + 150 миллилитров для овощей;

– караси – 6 штук;

– свекла – 1;

– лук – 1;

– картофель – 4;

– морковь – 1;

– домашний томатный сок – 200 миллилитров;

– свежая капуста – 200 граммов;

– подсолнечное масло – столовая ложка;

– лавровый лист – 2;

– душистый перец – 3 горошины;

– мука – столовая ложка;

– подсолнечное масло – 3 столовые ложки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Рыбу чистим, моем и обсушиваем. Солим с обеих сторон и панируем в муке.

Разогреваем сковороду и жарим карасей до румяной корочки. Выкладываем на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла.

Чистим овощи. Лук нарезаем кубиками, морковь и свеклу натираем.

Лук жарим до мягкости, добавляем морковь, свеклу и томатный сок. Тушим несколько минут.

Добавим 150 миллилитров воды, доводим до кипения и тушим 10 минут на медленном огне.

Картофель нарезаем кубиками. Выкладываем в кастрюлю и заливаем 2 литрами воды. Солим и варим на среднем огне 20 минут.

Добавляем в кастрюлю нашинкованную капусту и варим еще 10 минут.

Добавляем овощи из сковороды, лавровый лист, душистый перец, солим и перчим. Варим на медленном огне еще 5 минут.

Добавляем карасей и варим борщ еще несколько минут.

Приятного аппетита!