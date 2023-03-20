Нежная выпечка с кремом – это задача не только для опытных хозяек. С этим рецептом могут справиться даже абсолютные новички, единственное требование – четко следовать указанным инструкциям.

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Рецепт капкейков с ванильным кремом

Время: 30 минут

Порций: 12 кексов

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте формы для 12 кексов.
  • Муку, сахар, разрыхлитель и соль положите в большую миску. Добавьте масло и взбивайте, пока смесь не станет песочной.
  • В отдельной посуде смешиваем яйца, молоко и ванильную пасту.
  • Медленно вливаем жидкость в приготовленную смесь и взбиваем на малой скорости.
  • Распределяем смесь по формам и выпекаем 18 – 20 минут.
  • Готовим крем: взбиваем масло на средней скорости, пока оно не станет кремовым. Добавляем соль и пудру и взбиваем на высокой скорости 2 – 3 минуты, крем должен стать густым и гладким. Добавляем ваниль и взбиваем еще 30 секунд.
  • Выкладываем крем на готовые кексы, это можно сделать ложкой или с помощью кондитерского мешка.

Приятного аппетита!