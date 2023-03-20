Ніжна випічка з кремом – це завдання не лише для досвідчених господинь. З цим рецептом можуть впоратися навіть абсолютні новачки, єдина вимога – чітко дотримуватися вказаних інструкцій.

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Рецепт капкейків з ванільним кремом

Час: 30 хвилин

Порцій: 12 тістечок

Інгредієнти: – 250 грамів борошна;

– 250 грамів цукрової пудри;

– 1 столова ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 100 грамів вершкового масла;

– 2 яйця;

– 240 мілілітрів молока кімнатної температури;

– 1 чайна ложка ванільної пасти; для крему: – 200 грамів вершкового масла;

– 320 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка ванільної пасти.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте форми для 12 кексів.

Борошно, цукор, розпушувач і сіль покладіть у велику миску. Додайте масло та збивайте, поки суміш не стане пісочною.

В окремому посуді змішуємо яйця, молоко та ванільну пасту.

Повільно вливаємо рідину до приготованої суміші та збиваємо на малій швидкості.

Розподіляємо суміш по формах та випікаємо 18 – 20 хвилин.

Готуємо крем: збиваємо масло на середній швидкості, поки воно не стане кремовим. Додаємо сіль та пудру та збиваємо на високій швидкості 2 – 3 хвилини, крем повинен стати густим та гладким. Додаємо ваніль та збиваємо ще 30 секунд.

Викладаємо крем на готові кекси, це можна зробити ложкою або за допомогою кондитерського мішка.

Смачного!