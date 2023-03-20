Ніжна випічка з кремом – це завдання не лише для досвідчених господинь. З цим рецептом можуть впоратися навіть абсолютні новачки, єдина вимога – чітко дотримуватися вказаних інструкцій.
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Рецепт капкейків з ванільним кремом
Час: 30 хвилин
Порцій: 12 тістечок
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Приготуйте форми для 12 кексів.
- Борошно, цукор, розпушувач і сіль покладіть у велику миску. Додайте масло та збивайте, поки суміш не стане пісочною.
- В окремому посуді змішуємо яйця, молоко та ванільну пасту.
- Повільно вливаємо рідину до приготованої суміші та збиваємо на малій швидкості.
- Розподіляємо суміш по формах та випікаємо 18 – 20 хвилин.
- Готуємо крем: збиваємо масло на середній швидкості, поки воно не стане кремовим. Додаємо сіль та пудру та збиваємо на високій швидкості 2 – 3 хвилини, крем повинен стати густим та гладким. Додаємо ваніль та збиваємо ще 30 секунд.
- Викладаємо крем на готові кекси, це можна зробити ложкою або за допомогою кондитерського мішка.
Смачного!