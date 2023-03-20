Нежнее не бывает: мягкие капкейки с ванильным кремом

Перехватить чего-нибудь сладенького во время перерыва или после работы – всегда хорошая идея. Нежные капкейки – именно тот десерт, от которого не откажется никто.

Нежная выпечка с кремом – это задача не только для опытных хозяек. С этим рецептом могут справиться даже абсолютные новички, единственное требование – четко следовать указанным инструкциям.

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Рецепт капкейков с ванильным кремом

Время: 30 минут

Порций: 12 кексов

Ингредиенты:

– 250 грамм муки;

– 250 грамм сахарной пудры;

– 1 столовая ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 100 грамм сливочного масла;

– 2 яйца;

– 240 миллилитров молока комнатной температуры;

– 1 чайная ложка ванильной пасты;

для крема:

– 200 грамм сливочного масла;

– 320 грамм сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка ванильной пасты.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте формы для 12 кексов .

. Муку, сахар, разрыхлитель и соль положите в большую миску. Добавьте масло и взбивайте, пока смесь не станет песочной.

В отдельной посуде смешиваем яйца, молоко и ванильную пасту.

Медленно вливаем жидкость в приготовленную смесь и взбиваем на малой скорости.

Распределяем смесь по формам и выпекаем 18 – 20 минут.

Готовим крем: взбиваем масло на средней скорости, пока оно не станет кремовым. Добавляем соль и пудру и взбиваем на высокой скорости 2 – 3 минуты, крем должен стать густым и гладким. Добавляем ваниль и взбиваем еще 30 секунд.

Выкладываем крем на готовые кексы, это можно сделать ложкой или с помощью кондитерского мешка.

Приятного аппетита!