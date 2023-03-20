Нежнее не бывает: мягкие капкейки с ванильным кремом
Источник:ВВС Food
Перехватить чего-нибудь сладенького во время перерыва или после работы – всегда хорошая идея. Нежные капкейки – именно тот десерт, от которого не откажется никто.
Нежная выпечка с кремом – это задача не только для опытных хозяек. С этим рецептом могут справиться даже абсолютные новички, единственное требование – четко следовать указанным инструкциям.
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Рецепт капкейков с ванильным кремом
Время: 30 минут
Порций: 12 кексов
Ингредиенты:
– 250 грамм муки;
– 250 грамм сахарной пудры;
– 1 столовая ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 100 грамм сливочного масла;
– 2 яйца;
– 240 миллилитров молока комнатной температуры;
– 1 чайная ложка ванильной пасты;
для крема:
– 200 грамм сливочного масла;
– 320 грамм сахарной пудры;
– щепотка соли;
– 1 чайная ложка ванильной пасты.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте формы для 12 кексов.
- Муку, сахар, разрыхлитель и соль положите в большую миску. Добавьте масло и взбивайте, пока смесь не станет песочной.
- В отдельной посуде смешиваем яйца, молоко и ванильную пасту.
- Медленно вливаем жидкость в приготовленную смесь и взбиваем на малой скорости.
- Распределяем смесь по формам и выпекаем 18 – 20 минут.
- Готовим крем: взбиваем масло на средней скорости, пока оно не станет кремовым. Добавляем соль и пудру и взбиваем на высокой скорости 2 – 3 минуты, крем должен стать густым и гладким. Добавляем ваниль и взбиваем еще 30 секунд.
- Выкладываем крем на готовые кексы, это можно сделать ложкой или с помощью кондитерского мешка.
Приятного аппетита!