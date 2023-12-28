С чем нужно встречать Зеленого Дракона: торт на Новый год-2024

Десерты на Новый год – важная часть праздника. Что же приготовить для удовлетворения Зеленого Дракона, хозяина 2024 года?

Для того чтобы нрав сопровождал целый год, следует особенно внимательно продумать меню на Новый год. Зеленый дракон в китайском гороскопе символ силы, мудрости и властвующего характера.

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Именно поэтому новогоднее меню должно быть особенным. Чтобы все понравилось зеленому дракону, рекомендуется установить в своем доме изображение дерева. Поскольку дерево является символом этого года. Приготовьте невероятный десерт в виде полена и запрограммируйте характер на целый год.

Рецепт торта на Новый год

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Оригинальный десерт / Фото przyslij przepis

– 4 яйца;– 3 столовые ложки какао;– 100 грамм сахара;– щепотка корицы;– 3 столовые ложки молока;– 3 столовые ложки мягкого сливочного масла;– 100 грамм муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя.– 300 грамм сыра маскарпоне;– 250 миллилитров жирных сливок;– 2 столовые ложки сахара;– 200 миллилитров сливок;– 100 грамм молочный шоколад;– 100 грамм черного шоколада.– кокосовая стружка для посыпки;– какао для посыпки.

Приготовление:

Отделите желтки от белков. Взбейте яичные белки до крепкой пены. Смешайте желтки с маслом, молоком и сахаром до пышной массы. Добавьте просеянную муку, пудру и какао. Все смешайте. Постепенно добавьте взбитые белки. Перемешайте лопаткой до однородности массы. Противень смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой. Вылейте тесто и равномерно распределите его. Поставьте в разогретую до 165 градусов духовку на 10 минут (верх нельзя подрумянивать, иначе он потрескается при раскачивании). Аккуратно снимите пергамент и сверните рулет, отставьте остывать. Для крема следует взбить с сахаром до крепкой пены. Добавьте маскарпоне и снова перемешайте, пока смесь не станет более густой. Готовый крем выложить на раскатанное тесто. Снова сверните рулет. С каждой стороны по диагонали отрежьте кусочки теста (с обеих сторон угол должен быть одинаковым). Выложите кусочки на рулет. Нагрейте сливки в кастрюле. Добавить кусочки шоколада и перемешивайте до полного растворения. Отставьте охлаждение. Затем взбейте миксером до крепкой пены. Готовым кремом украсьте торт. Используйте вилку, чтобы сделать волнистые следы деревьев. Посыпьте все какао и кокосовой стружкой или сахарной пудрой.

Когда все быстро и очень вкусно: можно ли приготовитьза 5 минут.