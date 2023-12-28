Для того чтобы нрав сопровождал целый год, следует особенно внимательно продумать меню на Новый год. Зеленый дракон в китайском гороскопе символ силы, мудрости и властвующего характера.

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Именно поэтому новогоднее меню должно быть особенным. Чтобы все понравилось зеленому дракону, рекомендуется установить в своем доме изображение дерева. Поскольку дерево является символом этого года. Приготовьте невероятный десерт в виде полена и запрограммируйте характер на целый год.

Рецепт торта на Новый год

Время: 1 час

1 час Порций: 6

Оригинальный десерт / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 3 столовые ложки какао;

– 100 грамм сахара;

– щепотка корицы;

– 3 столовые ложки молока;

– 3 столовые ложки мягкого сливочного масла;

– 100 грамм муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Крем:

– 300 грамм сыра маскарпоне;

– 250 миллилитров жирных сливок;

– 2 столовые ложки сахара;

Ганаш:

– 200 миллилитров сливок;

– 100 грамм молочный шоколад;

– 100 грамм черного шоколада.

Дополнительно:

– кокосовая стружка для посыпки;

– какао для посыпки.

Приготовление:

Отделите желтки от белков. Взбейте яичные белки до крепкой пены. Смешайте желтки с маслом, молоком и сахаром до пышной массы. Добавьте просеянную муку, пудру и какао. Все смешайте. Постепенно добавьте взбитые белки. Перемешайте лопаткой до однородности массы. Противень смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой. Вылейте тесто и равномерно распределите его. Поставьте в разогретую до 165 градусов духовку на 10 минут (верх нельзя подрумянивать, иначе он потрескается при раскачивании). Аккуратно снимите пергамент и сверните рулет, отставьте остывать. Для крема следует взбить с сахаром до крепкой пены. Добавьте маскарпоне и снова перемешайте, пока смесь не станет более густой. Готовый крем выложить на раскатанное тесто. Снова сверните рулет. С каждой стороны по диагонали отрежьте кусочки теста (с обеих сторон угол должен быть одинаковым). Выложите кусочки на рулет. Нагрейте сливки в кастрюле. Добавить кусочки шоколада и перемешивайте до полного растворения. Отставьте охлаждение. Затем взбейте миксером до крепкой пены. Готовым кремом украсьте торт. Используйте вилку, чтобы сделать волнистые следы деревьев. Посыпьте все какао и кокосовой стружкой или сахарной пудрой.

Когда все быстро и очень вкусно: можно ли приготовить торт за 5 минут.