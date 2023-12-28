Для того чтобы нрав сопровождал целый год, следует особенно внимательно продумать меню на Новый год. Зеленый дракон в китайском гороскопе символ силы, мудрости и властвующего характера.
Интересно Экспериментировать лучшее из "Легко!": топ-3 закуски с нагетсами, которые поразят вкусом
Именно поэтому новогоднее меню должно быть особенным. Чтобы все понравилось зеленому дракону, рекомендуется установить в своем доме изображение дерева. Поскольку дерево является символом этого года. Приготовьте невероятный десерт в виде полена и запрограммируйте характер на целый год.
Рецепт торта на Новый год
- Время: 1 час
- Порций: 6
Оригинальный десерт / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Отделите желтки от белков.
- Взбейте яичные белки до крепкой пены. Смешайте желтки с маслом, молоком и сахаром до пышной массы. Добавьте просеянную муку, пудру и какао.
- Все смешайте.
- Постепенно добавьте взбитые белки. Перемешайте лопаткой до однородности массы. Противень смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
- Вылейте тесто и равномерно распределите его.
- Поставьте в разогретую до 165 градусов духовку на 10 минут (верх нельзя подрумянивать, иначе он потрескается при раскачивании).
- Аккуратно снимите пергамент и сверните рулет, отставьте остывать.
- Для крема следует взбить с сахаром до крепкой пены. Добавьте маскарпоне и снова перемешайте, пока смесь не станет более густой. Готовый крем выложить на раскатанное тесто. Снова сверните рулет.
- С каждой стороны по диагонали отрежьте кусочки теста (с обеих сторон угол должен быть одинаковым).
- Выложите кусочки на рулет.
- Нагрейте сливки в кастрюле. Добавить кусочки шоколада и перемешивайте до полного растворения.
- Отставьте охлаждение.
- Затем взбейте миксером до крепкой пены. Готовым кремом украсьте торт.
- Используйте вилку, чтобы сделать волнистые следы деревьев. Посыпьте все какао и кокосовой стружкой или сахарной пудрой.