Для того чтобы нрав сопровождал целый год, следует особенно внимательно продумать меню на Новый год. Зеленый дракон в китайском гороскопе символ силы, мудрости и властвующего характера.

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Именно поэтому новогоднее меню должно быть особенным. Чтобы все понравилось зеленому дракону, рекомендуется установить в своем доме изображение дерева. Поскольку дерево является символом этого года. Приготовьте невероятный десерт в виде полена и запрограммируйте характер на целый год.

Рецепт торта на Новый год

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Оригинальный десерт / Фото przyslij przepis

Приготовление:

  1. Отделите желтки от белков.
  2. Взбейте яичные белки до крепкой пены. Смешайте желтки с маслом, молоком и сахаром до пышной массы. Добавьте просеянную муку, пудру и какао.
  3. Все смешайте.
  4. Постепенно добавьте взбитые белки. Перемешайте лопаткой до однородности массы. Противень смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
  5. Вылейте тесто и равномерно распределите его.
  6. Поставьте в разогретую до 165 градусов духовку на 10 минут (верх нельзя подрумянивать, иначе он потрескается при раскачивании).
  7. Аккуратно снимите пергамент и сверните рулет, отставьте остывать.
  8. Для крема следует взбить с сахаром до крепкой пены. Добавьте маскарпоне и снова перемешайте, пока смесь не станет более густой. Готовый крем выложить на раскатанное тесто. Снова сверните рулет.
  9. С каждой стороны по диагонали отрежьте кусочки теста (с обеих сторон угол должен быть одинаковым).
  10. Выложите кусочки на рулет.
  11. Нагрейте сливки в кастрюле. Добавить кусочки шоколада и перемешивайте до полного растворения.
  12. Отставьте охлаждение.
  13. Затем взбейте миксером до крепкой пены. Готовым кремом украсьте торт.
  14. Используйте вилку, чтобы сделать волнистые следы деревьев. Посыпьте все какао и кокосовой стружкой или сахарной пудрой.