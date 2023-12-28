Для того, щоб вдача супроводжувала цілий рік, слід особливо уважно продумати меню на Новий рік. Зелений дракон у китайському гороскопі являє собою символ сили, мудрості та владарюючого характеру.

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Саме тому новорічне меню також повинне бути особливим. Щоб все сподобалося Зеленому Дракону, рекомендується встановити у своєму будинку зображення дерева. Оскільки дерево є символом цього року. Приготуйте неймовірний десерт у вигляді поліна та запрограмуйте вдачу на цілий рік.

Рецепт торта на Новий рік

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Оригінальний десерт / Фото przyslij przepis

Приготування:

  1. Відокремте жовтки від білків.
  2. Збийте яєчні білки до міцної піни. Змішайте жовтки з маслом, молоком і цукром до пишної маси. Додайте просіяне борошно, пудру і какао.
  3. Все змішайте.
  4. Поступово додайте збиті білки. Перемішайте лопаткою до однорідності маси. Деко змастіть маслом і застеліть пергаментним папером.
  5. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його.
  6. Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 10 хвилин (верх не можна підрум'янювати, інакше він потріскається при розкачуванні).
  7. Акуратно зніміть пергамент і згорніть рулет, відставте остигати.
  8. Для крему слід збити з цукром до міцної піни. Додайте маскарпоне і знову перемішайте, поки суміш не стане густішою. Готовий крем викласти на розкачане тісто. Знову згорніть рулет.
  9. З кожного боку по діагоналі відріжте шматочки тіста (з обох сторін кут повинен бути однаковий).
  10. Викладіть шматочки на рулет.
  11. Нагрійте вершки в каструлі. Додати шматочки шоколаду і перемішуйте до повного розчинення.
  12. Відставте до охолодження.
  13. Потім збийте міксером до міцної піни. Готовим кремом прикрасьте торт.
  14. Використовуйте виделку, щоб зробити хвилясті сліди від дерев. Посипте все какао і кокосовою стружкою або цукровою пудрою.