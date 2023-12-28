Для того, щоб вдача супроводжувала цілий рік, слід особливо уважно продумати меню на Новий рік. Зелений дракон у китайському гороскопі являє собою символ сили, мудрості та владарюючого характеру.

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Саме тому новорічне меню також повинне бути особливим. Щоб все сподобалося Зеленому Дракону, рекомендується встановити у своєму будинку зображення дерева. Оскільки дерево є символом цього року. Приготуйте неймовірний десерт у вигляді поліна та запрограмуйте вдачу на цілий рік.

Рецепт торта на Новий рік

Час: 1 година

1 година Порцій: 6

Оригінальний десерт / Фото przyslij przepis

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 3 столові ложки какао;

– 100 грамів цукру;

– щіпка кориці;

– 3 столові ложки молока;

– 3 столові ложки м'якого вершкового масла;

– 100 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Крем:

– 300 грамів сиру маскарпоне;

– 250 мілілітрів жирних вершків;

– 2 столові ложки цукру;

Ганаш:

– 200 мілілітрів вершків;

– 100 грамів молочний шоколад;

– 100 грамів чорного шоколаду.

Додатково:

– кокосова стружка для посипання;

– какао для посипання.

Приготування:

Відокремте жовтки від білків. Збийте яєчні білки до міцної піни. Змішайте жовтки з маслом, молоком і цукром до пишної маси. Додайте просіяне борошно, пудру і какао. Все змішайте. Поступово додайте збиті білки. Перемішайте лопаткою до однорідності маси. Деко змастіть маслом і застеліть пергаментним папером. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його. Поставте в розігріту до 165 градусів духовку на 10 хвилин (верх не можна підрум'янювати, інакше він потріскається при розкачуванні). Акуратно зніміть пергамент і згорніть рулет, відставте остигати. Для крему слід збити з цукром до міцної піни. Додайте маскарпоне і знову перемішайте, поки суміш не стане густішою. Готовий крем викласти на розкачане тісто. Знову згорніть рулет. З кожного боку по діагоналі відріжте шматочки тіста (з обох сторін кут повинен бути однаковий). Викладіть шматочки на рулет. Нагрійте вершки в каструлі. Додати шматочки шоколаду і перемішуйте до повного розчинення. Відставте до охолодження. Потім збийте міксером до міцної піни. Готовим кремом прикрасьте торт. Використовуйте виделку, щоб зробити хвилясті сліди від дерев. Посипте все какао і кокосовою стружкою або цукровою пудрою.

Коли все швидко та дуже смачно: чи можливо приготувати торт за 5 хвилин.