У десерті немає складних кроків чи рідкісних інгредієнтів, але смак настільки довершений, що захочеться повторити його знову і знову, зазначає 24 Канал з посиланням на Threads yanusha. Він виглядає ефектно та легко замінює складний святковий торт.

Як приготувати десерт "Польська Хатка Пухатка"?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 21 печиво (3×7);

– 200 грамів крем-сиру;

– 150 мілілітрів вершків 30 – 33%;

– 50 – 60 грамів цукрової пудри;

– 120 грамів вареного згущеного молока;

– ваніль до смаку.

Довершений десерт на свята / Фото Smaki.pl

Приготування:

Викладіть печиво на харчову плівку трьома рядами по сім штук, щільно кладучи одне до одного й вмочаючи один край у молоко. У мисці збийте крем-сир, холодні вершки та цукрову пудру до густої, стійкої консистенції. Викладіть крем на печиво, а по центру зробіть три смужки згущеного молока. Підніміть лівий ряд печива разом із плівкою та притисніть до крему. Потім підніміть правий ряд і зведіть обидві сторони, формуючи трикутник. Стисніть конструкцію через плівку, щоб вирівняти форму. Щільно загорніть і поставте в холодильник на 2 – 3 години, щоб маса стабілізувалася. Перед подачею зніміть плівку, присипте десерт цукровою пудрою та додайте ягоди чи гілочку розмарину для святкового вигляду

Як вибрати справжнє згущене молоко?

Якісне згущене молоко має бути однорідним, білим із легким кремовим відтінком, пише Люкс FM. Світло-коричневий колір часто свідчить про порушення технології виготовлення.

Консистенція також важлива – якісна згущівка не повинна бути надто рідкою.

