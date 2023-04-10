Этот торт поразит ваших родных и гостей своей нежностью и насыщенным вкусом. Десерт сможет приготовить даже новичок, а для наслаждения им одного куска будет мало.

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Время: 50 минут

Порций: 10

Шоколадное наслаждение / Фото Рoprostu pycha

Для глазури: – 50 миллилитров сливок; – 1 чайная ложка сливочного масла; – 100 грамм черного или молочного шоколада.

Приготовление:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Сливочное масло растопите в кастрюле на медленном огне. Когда оно полностью растает, добавьте измельченный шоколад.

Снимите с огня и перемешивайте, пока не образуется однородная начинка.

В растопленный шоколад влейте молоко и снова перемешайте. Оставьте немного остыть.

Смешайте яйца с сахаром на высокой скорости миксера.

Через несколько минут должна образоваться легкая пышная яичная масса (сахар нужно хорошенько разбить).

Когда содержимое сотейника немного остынет, небольшой струйкой вливаем его в яичную массу, все время осторожно помешивая венчиком.

Перемешивайте только до тех пор, пока ингредиенты не соединятся.

Добавьте пшеничную муку, какао и разрыхлитель и снова перемешайте венчиком, пока ингредиенты не соединятся (делайте это очень аккуратно).

Вылейте тесто в противень застеленный бумагой для выпекания.

Выпекайте примерно 40 – 45 минут при 170 градусах.

Для глазури в маленькой кастрюльке разогрейте сливки и добавьте сливочное масло. Когда оба ингредиента нагреются, добавьте мелко нарезанный шоколад и сразу снимите с огня.

Все перемешивайте до получения шоколадной глазури.

Перед тем, как украсить шоколадный торт глазурью, убедитесь, что торт достаточно остыл.

Вылейте сверху глазурь и размешайте.