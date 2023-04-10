Цей шоколадний торт вразить ваших рідних та гостей своєю ніжністю та насиченим смаком. Десерт зможе приготувати навіть новачок, а для насолоди ним одного шматка буде мало.
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Рецепт шоколадного торта
Час: 50 хвилин
Порцій: 10
Шоколадна насолода / Фото Рoprostu pycha
Приготування:
- Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
- Вершкове масло розтопіть в каструлі на повільному вогні. Коли воно повністю розтане, додайте подрібнений шоколад.
- Зніміть з вогню та перемішуйте, поки не утвориться однорідна начинка.
- У розтоплений шоколад влийте молоко і знову перемішайте. Залишіть трохи охолонути.
- Яйця змішайте з цукром на високій швидкості міксера.
- Через кілька хвилин повинна утворитися легка пишна яєчна маса (цукор потрібно гарненько розбити).
- Коли вміст сотейника трохи охолоне, невеликою цівкою вливаємо його в яєчну масу, весь час обережно помішуючи віночком.
- Перемішуйте лише до тих пір, поки інгредієнти не з’єднаються.
- Додайте пшеничне борошно, какао і розпушувач і ще раз перемішайте віночком, поки інгредієнти не з’єднаються (робіть це дуже акуратно).
- Вилийте тісто в деко застелене папером для випікання.
- Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин при 170 градусах.
- Для глазурі у маленькій каструльці розігрійте вершки та додайте вершкове масло. Коли обидва інгредієнти нагріються, додайте дрібно нарізаний шоколад і відразу зніміть з вогню.
- Все перемішуйте до отримання шоколадної глазурі.
- Перед тим, як прикрасити шоколадний торт глазур'ю, переконайтеся, що торт досить охолов.
- Вилийте зверху глазур і розмішайте.
- За бажанням прикрасьте зверху шоколадною посипкою або тертим шоколадом.