Цей шоколадний торт вразить ваших рідних та гостей своєю ніжністю та насиченим смаком. Десерт зможе приготувати навіть новачок, а для насолоди ним одного шматка буде мало.

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Рецепт шоколадного торта

Час: 50 хвилин
Порцій: 10

Шоколадна насолода / Фото Рoprostu pycha

Приготування:

  • Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури.
  • Вершкове масло розтопіть в каструлі на повільному вогні. Коли воно повністю розтане, додайте подрібнений шоколад.
  • Зніміть з вогню та перемішуйте, поки не утвориться однорідна начинка.
  • У розтоплений шоколад влийте молоко і знову перемішайте. Залишіть трохи охолонути.
  • Яйця змішайте з цукром на високій швидкості міксера.
  • Через кілька хвилин повинна утворитися легка пишна яєчна маса (цукор потрібно гарненько розбити).
  • Коли вміст сотейника трохи охолоне, невеликою цівкою вливаємо його в яєчну масу, весь час обережно помішуючи віночком.
  • Перемішуйте лише до тих пір, поки інгредієнти не з’єднаються.
  • Додайте пшеничне борошно, какао і розпушувач і ще раз перемішайте віночком, поки інгредієнти не з’єднаються (робіть це дуже акуратно).
  • Вилийте тісто в деко застелене папером для випікання.
  • Випікайте приблизно 40 – 45 хвилин при 170 градусах.
  • Для глазурі у маленькій каструльці розігрійте вершки та додайте вершкове масло. Коли обидва інгредієнти нагріються, додайте дрібно нарізаний шоколад і відразу зніміть з вогню.
  • Все перемішуйте до отримання шоколадної глазурі.
  • Перед тим, як прикрасити шоколадний торт глазур'ю, переконайтеся, що торт досить охолов.
  • Вилийте зверху глазур і розмішайте.
  • За бажанням прикрасьте зверху шоколадною посипкою або тертим шоколадом.