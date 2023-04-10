Пасхальный десерт: рецепт шоколадного торта, который приготовит даже любитель

10 апреля 2023, 16:20
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Источник:

Рoprostu pycha

На Пасху мы готовим множество вкусных блюд, но не стоит забывать и о десертах. Без сладенького не обойдется ни один праздник, но это не значит, что придется тратить много времени и усилий.

Этот торт поразит ваших родных и гостей своей нежностью и насыщенным вкусом. Десерт сможет приготовить даже новичок, а для наслаждения им одного куска будет мало.

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Рецепт шоколадного торта

Время: 50 минут
Порций: 10

Шоколадное наслаждение / Фото Рoprostu pycha

Приготовление:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Сливочное масло растопите в кастрюле на медленном огне. Когда оно полностью растает, добавьте измельченный шоколад.
  • Снимите с огня и перемешивайте, пока не образуется однородная начинка.
  • В растопленный шоколад влейте молоко и снова перемешайте. Оставьте немного остыть.
  • Смешайте яйца с сахаром на высокой скорости миксера.
  • Через несколько минут должна образоваться легкая пышная яичная масса (сахар нужно хорошенько разбить).
  • Когда содержимое сотейника немного остынет, небольшой струйкой вливаем его в яичную массу, все время осторожно помешивая венчиком.
  • Перемешивайте только до тех пор, пока ингредиенты не соединятся.
  • Добавьте пшеничную муку, какао и разрыхлитель и снова перемешайте венчиком, пока ингредиенты не соединятся (делайте это очень аккуратно).
  • Вылейте тесто в противень застеленный бумагой для выпекания.
  • Выпекайте примерно 40 – 45 минут при 170 градусах.
  • Для глазури в маленькой кастрюльке разогрейте сливки и добавьте сливочное масло. Когда оба ингредиента нагреются, добавьте мелко нарезанный шоколад и сразу снимите с огня.
  • Все перемешивайте до получения шоколадной глазури.
  • Перед тем, как украсить шоколадный торт глазурью, убедитесь, что торт достаточно остыл.
  • Вылейте сверху глазурь и размешайте.
  • По желанию украсьте сверху шоколадной посыпкой или тертым шоколадом.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська