Этот двухслойный десерт придаст праздничного настроения даже самым тяжелым будням. Кстати, не стоит беспокоиться о фигуре, ведь он готовится без малейшей щепотки сахара.

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Рецепт клубничного десерта

Время: 30 минут + застывание желе

Порций: 4

Приготовление:

  1. Желе растворяем в горячей воде, добавляем стевию, перемешиваем и охлаждаем.
  2. Клубнику моем, обсушиваем, удаляем плодоножки. Нарезаем на мелкие кусочки и раскладываем по стаканам.
  3. Заливаем охлажденным желе и ставим в холодильник до застывания. Можно поставить под углом, чтобы достичь интересного эстетического эффекта.
  4. В кофемолке перемалываем стевию. Холодные сливки выливаем в миску и взбиваем. Когда они начнут густеть, добавляем стевию и уменьшаем скорость. Добавляем маскарпоне.
  5. Выкладываем пышную массу на желе, украшаем клубникой и мятой.

Приятного аппетита!