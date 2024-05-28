Этот двухслойный десерт придаст праздничного настроения даже самым тяжелым будням. Кстати, не стоит беспокоиться о фигуре, ведь он готовится без малейшей щепотки сахара.
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Рецепт клубничного десерта
Время: 30 минут + застывание желе
Порций: 4
Приготовление:
- Желе растворяем в горячей воде, добавляем стевию, перемешиваем и охлаждаем.
- Клубнику моем, обсушиваем, удаляем плодоножки. Нарезаем на мелкие кусочки и раскладываем по стаканам.
- Заливаем охлажденным желе и ставим в холодильник до застывания. Можно поставить под углом, чтобы достичь интересного эстетического эффекта.
- В кофемолке перемалываем стевию. Холодные сливки выливаем в миску и взбиваем. Когда они начнут густеть, добавляем стевию и уменьшаем скорость. Добавляем маскарпоне.
- Выкладываем пышную массу на желе, украшаем клубникой и мятой.
Приятного аппетита!