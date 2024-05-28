Цей двошаровий десерт додасть святкового настрою навіть найважчим будням. До речі, не варто турбуватися про фігуру, адже він готується без найменшої дрібочки цукру.

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Рецепт полуничного десерту

Час: 30 хвилин + застигання желе

Порцій: 4

Інгредієнти:

крем:

– 250 грамів маскарпоне;

– 250 мілілітрів вершків (30%);

– 4,5 столові ложки стевії;

полуничний шар:

– 450 грамів полуниці;

– 1 упаковка полуничного желе;

– 450 мілілітрів води;

– 3 столові ложки стевії;

декор:

– свіжа полуниця;

– листя м'яти.

Приготування:

Желе розчиняємо у гарячій воді, додаємо стевію, перемішуємо та охолоджуємо. Полуницю миємо, обсушуємо, видаляємо плодоніжки. Нарізаємо на дрібніші шматочки та розкладаємо по склянках. Заливаємо охолодженим желе та ставимо у холодильник до застигання. Можна поставити під кутом, щоб досягнути цікавого естетичного ефекту. У кавомолці перемелюємо стевію. Холодні вершки виливаємо в миску та збиваємо. Коли вони почнуть густіти, додаємо стевію і зменшуємо швидкість. Додаємо маскарпоне. Викладаємо пишну масу на желе, прикрашаємо полуницею та м'ятою.

Смачного!

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