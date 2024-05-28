Цей двошаровий десерт додасть святкового настрою навіть найважчим будням. До речі, не варто турбуватися про фігуру, адже він готується без найменшої дрібочки цукру.

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Рецепт полуничного десерту

Час: 30 хвилин + застигання желе

Порцій: 4

Приготування:

  1. Желе розчиняємо у гарячій воді, додаємо стевію, перемішуємо та охолоджуємо.
  2. Полуницю миємо, обсушуємо, видаляємо плодоніжки. Нарізаємо на дрібніші шматочки та розкладаємо по склянках.
  3. Заливаємо охолодженим желе та ставимо у холодильник до застигання. Можна поставити під кутом, щоб досягнути цікавого естетичного ефекту.
  4. У кавомолці перемелюємо стевію. Холодні вершки виливаємо в миску та збиваємо. Коли вони почнуть густіти, додаємо стевію і зменшуємо швидкість. Додаємо маскарпоне.
  5. Викладаємо пишну масу на желе, прикрашаємо полуницею та м'ятою.

Смачного!