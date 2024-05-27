Маринадов для шашлыка существует просто множество. Однако когда не хочется ошибиться, стоит воспользоваться проверенными универсальными рецептами, с которыми у каждого получится превосходный результат.
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Какую основу выбрать
Шашлык должен быть нежным, и для достижения этого эффекта есть много возможностей: минеральная вода, кефир, йогурт, сметана, майонез, томатный сок, цитрусовые соки или вино. Кстати, последнее очень активно используют шеф-повара из Франции.
Также можно добавить немного кислоты, например, уксус, лимонный сок или другие кислые продукты. Они сделают процесс размягчения мяса еще более эффективным.
Сколько времени надо мариновать мясо:
- курица – 1 – 2 часа;
- свинина – 2 – 4 часа;
- телятина 4 – 6 часов;
- говядина 6 – 8 часов.
Также стоит помнить, что мариновать шашлык лучше всего в алюминиевой посуде, тогда ни о каком окислении речь даже не будет идти.