Ох эта клубника: двухслойный десерт, который вас точно будут просить делать чуть ли не каждый день

Сезон клубники – это возможность насладиться большим количеством шедевральных вкусностей. Особые эмоции вызывают нежные десерты, которые хочется готовить снова и снова.

Этот двухслойный десерт придаст праздничного настроения даже самым тяжелым будням. Кстати, не стоит беспокоиться о фигуре, ведь он готовится без малейшей щепотки сахара.

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Рецепт клубничного десерта

Время: 30 минут + застывание желе

Порций: 4

– 250 грамм маскарпоне;– 250 миллилитров сливок (30%);– 4,5 столовые ложки стевии;– 450 грамм клубники;– 1 упаковка клубничного желе;– 450 миллилитров воды;– 3 столовые ложки стевии;– свежая клубника;– листья мяты.

Приготовление:

Желе растворяем в горячей воде, добавляем стевию, перемешиваем и охлаждаем. Клубнику моем, обсушиваем, удаляем плодоножки. Нарезаем на мелкие кусочки и раскладываем по стаканам. Заливаем охлажденным желе и ставим в холодильник до застывания. Можно поставить под углом, чтобы достичь интересного эстетического эффекта. В кофемолке перемалываем стевию. Холодные сливки выливаем в миску и взбиваем. Когда они начнут густеть, добавляем стевию и уменьшаем скорость. Добавляем маскарпоне. Выкладываем пышную массу на желе, украшаем клубникой и мятой.

Приятного аппетита!