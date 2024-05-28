Ох эта клубника: двухслойный десерт, который вас точно будут просить делать чуть ли не каждый день
28 мая 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Smaker
Сезон клубники – это возможность насладиться большим количеством шедевральных вкусностей. Особые эмоции вызывают нежные десерты, которые хочется готовить снова и снова.
Этот двухслойный десерт придаст праздничного настроения даже самым тяжелым будням. Кстати, не стоит беспокоиться о фигуре, ведь он готовится без малейшей щепотки сахара.
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Рецепт клубничного десерта
Время: 30 минут + застывание желе
Порций: 4Ингредиенты:
крем:
– 250 грамм маскарпоне;
– 250 миллилитров сливок (30%);
– 4,5 столовые ложки стевии;
клубничный слой:
– 450 грамм клубники;
– 1 упаковка клубничного желе;
– 450 миллилитров воды;
– 3 столовые ложки стевии;
декор:
– свежая клубника;
– листья мяты.
Приготовление:
- Желе растворяем в горячей воде, добавляем стевию, перемешиваем и охлаждаем.
- Клубнику моем, обсушиваем, удаляем плодоножки. Нарезаем на мелкие кусочки и раскладываем по стаканам.
- Заливаем охлажденным желе и ставим в холодильник до застывания. Можно поставить под углом, чтобы достичь интересного эстетического эффекта.
- В кофемолке перемалываем стевию. Холодные сливки выливаем в миску и взбиваем. Когда они начнут густеть, добавляем стевию и уменьшаем скорость. Добавляем маскарпоне.
- Выкладываем пышную массу на желе, украшаем клубникой и мятой.
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