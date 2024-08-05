Новый уровень привычного блюда

По мнению известной кулинарки Жанетт Доннаруммы, есть один ингредиент, который способен вывести такое простое блюдо как бутерброд на качественно новый уровень. И это – маринованный перец.

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Ни одна другая пища не имеет таких преимуществ от трансформационной силы маринованного перца. Они соленые, сладкие, острые, мягкие, огненные, острые, соленые и наполненные ароматом умами,

– рассказывает она.

Доннарумма также отмечает, что перец имеет много полезных свойств и изрядно усиливает вкус любого блюда.

Какой перец выбрать для бутербродов

По мнению кулинарки, лучше всего для сэндвичей использовать такие овощи:

банановый перец;

пеперончини;

вишневый перец;

халапеньо.

Рецептов их маринования просто множество, поэтому каждый может выбрать тот, который требует меньше времени и усилий.

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