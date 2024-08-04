Такой компот стоит иметь в кладовке, ведь это прекрасная альтернатива привычным сладким напиткам. Рецепт настолько легкий, что найти оправдание и не повторить его крайне трудно.

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Компот из яблок

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– около 1,5 килограмма яблок;

– 8 – 12 столовых ложек сахара (2 – 3 столовые ложки на 1 литровую банку);

– вода.

Приготовление:

Яблоки промойте. Не очищайте их и не удаляйте плодоножки. Выбирайте небольшие здоровые яблоки. Помойте и простерилизуйте 3-литровые банки (или чуть больше, если вам кажется, что в них яблоки лучше поместятся). В банки уложите яблоки так, чтобы каждая емкость была заполнена достаточно плотно. В каждую банку насыпать по 2 – 3 столовые ложки мелкого белого сахара. Вы также можете использовать коричневый сахар или мед, или даже низкокалорийные заменители. Яблоки залейте обычной водой (желательно фильтрованной или кипяченой, не обязательно горячей). Оставьте по крайней мере 1 сантиметр свободного пространства под крышкой. Закройте банки. Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажной тканью. Разложите банки с компотом. Налейте воду почти до верха крышки. Доведите до кипения и уменьшите мощность конфорки до минимума. Компот из яблок на зиму пастеризуйте 15 минут после закипания воды. Если сахар не полностью растворился, еще горячие банки осторожно переставьте. Дайте им полностью остыть, а затем переложите в кладовку.

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