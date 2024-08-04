Такой компот стоит иметь в кладовке, ведь это прекрасная альтернатива привычным сладким напиткам. Рецепт настолько легкий, что найти оправдание и не повторить его крайне трудно.
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Компот из яблок
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Яблоки промойте.
- Не очищайте их и не удаляйте плодоножки. Выбирайте небольшие здоровые яблоки.
- Помойте и простерилизуйте 3-литровые банки (или чуть больше, если вам кажется, что в них яблоки лучше поместятся).
- В банки уложите яблоки так, чтобы каждая емкость была заполнена достаточно плотно.
- В каждую банку насыпать по 2 – 3 столовые ложки мелкого белого сахара.
- Вы также можете использовать коричневый сахар или мед, или даже низкокалорийные заменители.
- Яблоки залейте обычной водой (желательно фильтрованной или кипяченой, не обязательно горячей).
- Оставьте по крайней мере 1 сантиметр свободного пространства под крышкой. Закройте банки.
- Выстелите дно большой кастрюли хлопчатобумажной тканью.
- Разложите банки с компотом.
- Налейте воду почти до верха крышки.
- Доведите до кипения и уменьшите мощность конфорки до минимума. Компот из яблок на зиму пастеризуйте 15 минут после закипания воды.
- Если сахар не полностью растворился, еще горячие банки осторожно переставьте.
- Дайте им полностью остыть, а затем переложите в кладовку.