Для того чтобы получить вкусный продукт, следует выбрать большую кастрюлю и тщательно очистить кукурузу. В этом процессе есть еще и другие важные детали.

К теме Сколько варить кукурузу, чтобы она стала мягкой: точный отсчет времени

Как варить сладкую кукурузу

Время варки обычно составляет 10 – 15 минут (под крышкой) с момента закипания, но может меняться в зависимости от размера и количества початков. Важно не превышать рекомендованное время варки, чтобы кукуруза не затвердела.

Также нельзя не досаливать кипяток. Варка кукурузы в подсоленной воде сделает ее твердой, что негативно повлияет на текстуру и вкус. Вместо соли попробуйте сахар. Добавление немного сахара в воду (примерно 2 столовые ложки сахара на 4 кукурузные початки) подчеркивает естественный вкус кукурузы, придавая ей нежную сладость.

После приготовления, пока кукуруза еще теплая, ее можно смело приправить солью или другими специями. Часто для аромата добавляют кусочек сливочного масла, которое медленно тает на ней.

Будет очень вкусно: быстрый способ приготовления кукурузы.