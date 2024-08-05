"Он сделает результат совершенным": какой ингредиент гарантирует, что вы создадите идеальный бутерброд

Бутерброд – замечательная опция для быстрого перекуса. Однако скорость не означает, что нам нужно отказаться от наслаждения вкусом.

Новый уровень привычного блюда

По мнению известной кулинарки Жанетт Доннаруммы, есть один ингредиент, который способен вывести такое простое блюдо как бутерброд на качественно новый уровень. И это – маринованный перец.

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Ни одна другая пища не имеет таких преимуществ от трансформационной силы маринованного перца. Они соленые, сладкие, острые, мягкие, огненные, острые, соленые и наполненные ароматом умами,

– рассказывает она.

Доннарумма также отмечает, что перец имеет много полезных свойств и изрядно усиливает вкус любого блюда.

Какой перец выбрать для бутербродов

По мнению кулинарки, лучше всего для сэндвичей использовать такие овощи:

банановый перец;

пеперончини;

вишневый перец;

халапеньо.

Рецептов их маринования просто множество, поэтому каждый может выбрать тот, который требует меньше времени и усилий.