Лук может усилить вкус мяса, сделать текстуру мягче, или наоборот – испортить котлеты, отмечает 24 Канал со ссылкой на Рrzepisy. Стоит точно знать, в каком виде класть лук в фарш и какой результат дает каждый вариант.

Какой лук добавить к котлетам?

Сырой мелко нарезанный лук имеет яркий вкус – он добавляет сочности, но из-за избытка влаги может "разваливать" котлет. Поэтому его следует класть не более 150 граммов на килограмм мяса.

Едва обжаренный на сливочном или растительном масле лук становится мягче, менее влажным и делает фарш более "пластичным" при формировании котлет. Такой вариант особенно хорошо работает с курятиной, где нужен дополнительный жир. А вот лук, поджаренный до золотистого цвета, раскрывает сладость, уменьшает влажность и дает более глубокий вкус.

Измельченный в блендере лук создает максимально однородную консистенцию, поэтому подходит для котлет, которые готовят детям, – его достаточно 70 – 100 граммов на килограмм мяса.

Для лучшего результата можно совместить два способа – нарезать две трети лука и натереть остальные, получив и сочность, и приятные небольшие кусочки.

Что добавить к котлетам, чтобы они были рыхлыми?

К фаршу следует добавить холодную воду, молоко или бульон, пишет Оnet. Небольшое количество жидкости (около 2–3 столовых ложек на полкилограмма мяса) сделает котлеты сочными и мягкими.

Важно тщательно вымесить мясо после добавления жидкости, чтобы ингредиенты хорошо соединились.

Что приготовить к котлетам?