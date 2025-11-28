Цибуля може підсилити смак м’яса, зробити текстуру м’якшою, або навпаки – зіпсувати котлети, зазначає 24 Канал з посиланням на Рrzepisy. Варто точно знати, у якому вигляді класти цибулю у фарш і який результат дає кожен варіант.

Цікаво Гіркота зникне назавжди: що крім цукру варто додати до кави

Яку цибулю додати до котлет?

Сира дрібно нарізана цибуля має найяскравіший смак – вона додає соковитості, але через надлишок вологи може "розвалювати" котлет. Тому її варто класти не більше ніж 150 грамів на кілограм м’яса.

Ви зробите котлети ідеальними / Фото unsplash

Ледь обсмажена на вершковому маслі чи олії цибуля стає м’якшою, менш вологою й робить фарш більш "пластичним" при формуванні котлет. Такий варіант особливо добре працює з курятиною, де потрібен додатковий жир. А ось цибуля, підсмажена до золотистого кольору, розкриває солодкість, зменшує вологість і дає глибший смак.

Подрібнена в блендері цибуля створює максимально однорідну консистенцію, тому підходить для котлет, які готують дітям, – її достатньо 70 – 100 грамів на кілограм м’яса.

Для найкращого результату можна поєднати два способи – нарізати дві третини цибулі та натерти решту, отримавши і соковитість, і приємні невеликі шматочки.

Що додати до котлет, щоб вони були пухкими?

До фаршу слід додати холодну воду, молоко або бульйон, пише Оnet. Невелика кількість рідини (близько 2–3 столових ложок на пів кілограма м’яса) зробить котлети соковитішими та м’якшими.

Важливо ретельно вимісити м’ясо після додавання рідини, щоб інгредієнти добре поєдналися.

Що приготувати до котлет?