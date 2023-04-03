Этот кулич точно понравится детям. Можно добавить в него изюм, измельченную курагу и другие орехи или сухофрукты. Для того чтобы поразить гостей, можно придать пасхе необычной формы – просто выберите особую форму для запекания.

Читайте Итальянский вечер дома: как приготовить пасту Болоньезе с куриным фаршем и томатами

Время: 3 часа

Порций: 4

Особый кулич к праздничному столу / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

Залейте шафран спиртом и отставьте.

Подогрейте молоко. В миску положите измельченные дрожжи, добавьте 1 столовую ложку сахара и 100 грамм муки, перемешайте и залейте теплым (но не горячим) молоком, оставьте на пол часа.

Желтки и яйца взбейте с сахаром до пышной массы.

Растопите масло, натрите цедру из апельсина и выдавите сок.

Когда раствор на тесто увеличится в объеме вдвое, добавьте взбитые с сахаром яйца и оставшуюся муку.

Замесите тесто 5 минут, добавьте сливочное масло и апельсиновый сок.

Замесите тесто еще раз, наконец, влейте спирт вместе с шафраном и добавьте тертую апельсиновую цедру.

Большую форму (или две меньшие) смажьте маслом и посыпьте мукой, выложите тесто примерно на 1/3 высоты и дайте постоять 40 – 50 минут.

Когда тесто поднимется примерно на 3/4 высоты формы, поставьте кулич в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекайте примерно 45 минут.