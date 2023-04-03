Ця паска точно сподобається дітям. Можна додати в неї родзинки, подрібнену курагу та інші горіхи чи сухофрукти. Для того, щоб вразити гостей, можна надати пасці незвичної форми – просто оберіть особливу форму для запікання.

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Рецепт шафраново-апельсинової паски

Час: 3 години
Порцій: 4

Особлива паска до святкового столу / Фото prakty kulinarni

Приготування:

  • Залийте шафран спиртом і відставте.
  • Підігрійте молоко. У миску покладіть подрібнені дріжджі, додайте 1 столову ложку цукру і 100 грамів борошна, перемішайте та залийте теплим (але не гарячим) молоком, залиште на пів години.
  • Жовтки і яйця збийте з цукром до пишної маси.
  • Розтопіть масло, натріть цедру з апельсина і вичавіть сік.
  • Коли розчин на тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, додайте збиті з цукром яйця та решту борошна.
  • Замісіть густе тісто 5 хвилин, додайте вершкове масло та апельсиновий сік.
  • Замісіть тісто ще раз, нарешті влийте спирт разом із шафраном і додайте терту апельсинову цедру.
  • Велику форму (або дві менші) змастіть маслом і посипте борошном, викласти тісто приблизно на 1/3 висоти й дайте відпочити 40 – 50 хвилин.
  • Коли тісто підніметься приблизно на 3/4 висоти форми, поставте паску в розігріту до 180 градусів духовку.
  • Випікайте приблизно 45 хвилин.
  • Вистиглу паску можна посипати цукровою пудрою.