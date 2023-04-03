Придайте праздничному блюду особую форму: готовим пасхальную пасху с шафраном и апельсином
3 апреля 2023, 16:33Читати новину українською
Источник:prakty kulinarni
Оригинальная пасха – это то, что может сделать вашу праздничную корзину неповторимой. Воспользуйтесь этим рецептом и добавьте колорит привычному блюду.
Этот кулич точно понравится детям. Можно добавить в него изюм, измельченную курагу и другие орехи или сухофрукты. Для того чтобы поразить гостей, можно придать пасхе необычной формы – просто выберите особую форму для запекания.
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Рецепт шафраново-апельсинового кулича
Время: 3 часа
Порций: 4
Приготовление:
- Залейте шафран спиртом и отставьте.
- Подогрейте молоко. В миску положите измельченные дрожжи, добавьте 1 столовую ложку сахара и 100 грамм муки, перемешайте и залейте теплым (но не горячим) молоком, оставьте на пол часа.
- Желтки и яйца взбейте с сахаром до пышной массы.
- Растопите масло, натрите цедру из апельсина и выдавите сок.
- Когда раствор на тесто увеличится в объеме вдвое, добавьте взбитые с сахаром яйца и оставшуюся муку.
- Замесите тесто 5 минут, добавьте сливочное масло и апельсиновый сок.
- Замесите тесто еще раз, наконец, влейте спирт вместе с шафраном и добавьте тертую апельсиновую цедру.
- Большую форму (или две меньшие) смажьте маслом и посыпьте мукой, выложите тесто примерно на 1/3 высоты и дайте постоять 40 – 50 минут.
- Когда тесто поднимется примерно на 3/4 высоты формы, поставьте кулич в разогретую до 180 градусов духовку.
- Выпекайте примерно 45 минут.
- Остывший кулич можно посыпать сахарной пудрой.