Придайте праздничному блюду особую форму: готовим пасхальную пасху с шафраном и апельсином

Оригинальная пасха – это то, что может сделать вашу праздничную корзину неповторимой. Воспользуйтесь этим рецептом и добавьте колорит привычному блюду.

Этот кулич точно понравится детям. Можно добавить в него изюм, измельченную курагу и другие орехи или сухофрукты. Для того чтобы поразить гостей, можно придать пасхе необычной формы – просто выберите особую форму для запекания.

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Рецепт шафраново-апельсинового кулича

Время: 3 часа

Порций: 4

Особый кулич к праздничному столу / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 400 грамм пшеничной муки;

– 150 миллилитров молока;

– 30 грамм дрожжей;

– 150 грамм сахара;

– 5 желтков;

– 1 яйцо;

– 100 грамм сливочного масла;

– апельсин;

– щепотка шафрана;

– 2 столовые ложки водки.

Приготовление: